عاجل| موعد إعلان بداية العام الدراسي الجديد في المعاهد الأزهرية

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المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية

أعلن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أنَّ الدراسة بالمعاهد الأزهرية ستبدأ في الأول من شهر أكتوبر القادم 2022م.

وصرح وكيل الأزهر، أنه يتم التنسيق بصورة مستمرة مع وزارة التربية والتعليم في كافة المواعيد الدراسية سواء بداية العام أو إجازة نصف العام ونهايته، حتى تكون الدراسة في التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية في موعد واحد.

وقال الدكتور الضويني  إنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات المتعلقة برفع كفاءة بعض المنشآت والأبنية التابعة لقطاع المعاهد الأزهرية، فضلا عن تهيئة المعاهد الأزهرية لاستقبال طلاب الأزهر الشريف خلال العام الدراسي الجديد، وأشاد فضيلته بالروح التي ظهر عليها العديد من معلمي الأزهر، والقائمين على العملية التعليمية العام الماضي، من تفانٍ في العمل، مشددا على أهمية استمرار هذه الروح لتحقيق الأهداف المنشودة والارتقاء بمنظومة التعليم في الأزهر الشريف.

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