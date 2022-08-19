مستشار رئيس الوزراء عن تخفيض استخدام الكهرباء والمياه: رشدوا في استخدام النعم

وصف هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، مسألة ترشيد الكهرباء والطاقة التي تتبعها الدولة حاليا بأنها ترشيد في استخدام النعم.

وشارك "يونس" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي بيان وزارة الإسكان لترشيد المياه والطاقة، وعلق عليه قائلا: "رشدوا في استخدام النعم"

وزير الإسكان: أجهزة المدن الجديدة تُواصل تنفيذ إجراءات ترشيد الطاقة والمياه



صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن أجهزة مدن ( بدر- العبور الجديدة – دمياط الجديدة – حدائق أكتوبر ) تواصل حاليا تنفيذ إجراءات عاجلة لترشيد الطاقة والمياه ضمن خطة الدولة للحفاظ على الموارد الطبيعية، وكذا لزيادة مصادر النقد الأجنبي، من عائد توفير الغاز، وتصديره.

وفي ذات السياق أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم البدء في تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، حيث تم استكمال استبدال اللمبات الصوديوم والزئبق بلمبات الليد لـ 3369 كشاف إنارة بالشوارع القائمة، وتركيب كشافات إنارة بلمبات ليد لإنارة الشوارع والأحياء الجارى تنفيذها بـ 16110 كشافات.

وأضاف المهندس عمار مندور، أنه تم إعداد مقايسة باستبدال اللمبات الصوديوم والزئبق بلمبات الليد بالأحياء القديمة لعدد 14782 كشافا لإنارة الشوارع القائمة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبدال باقي كشافات المدينة بكشافات الليد، كما تم تخفيف أحمال الكهرباء فى المباني التابعة لجهاز المدينة.

وقال: تم البدء بحملة توعية للمواطنين لترشيد استهلاك المياه والطاقة، مشددا على مسئولي الإدارات المعنية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ترشيد استهلاك الكهرباء وذلك في ضوء خطة الدولة بهدف توفير الغاز الطبيعى.

وأكد المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه تم استلام دُفعة أخرى من عدادات المياه مسبقة الدفع بإجمالي٢٥٠٠ عداد استعدادًا للتعاقد والتركيب للمواطنين، وذلك للاستفادة من المميزات العديدة، ومنها معرفة رصيد الاستهلاك، والقضاء نهائيا على مشكلات الفواتير الخاطئة، عن طريق متابعة الاستهلاك الفعلي، بجانب المساهمة في ترشيد الاستهلاك، وذلك ‏في إطار خُطة الدولة للتوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع، وضرورة تقديم أعلى مستوى من الخدمة للمواطنين.

وطالب المهندس أحمد علي، المواطنين بضرورة التوجه إلى مقر الجهاز لسداد مستحقات الدولة والتعاقد على العدادات الجديدة.

ووجه المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بضرورة استمرار أعمال الصيانة المستمرة للعمارات السكنية بمختلف المشروعات (سكن مصر - دار مصر- الإسكان الاجتماعي )، مضيفًا أنه تم البدء في استبدال كشافات الصوديوم بكشافات ليد حديثة، لتوفير الطاقة مع استمرار أعمال الصيانة الدورية للأعمدة للحفاظ على حالتها وتحقيق الإضاءة اللازمة.

وصرح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة - المشرف على مدينة المنصورة الجديدة، بأن إدارة التشغيل وصيانة الكهرباء قامت بتخفيف الأحمال بما لا يتعارض مع تغطية الإنارة بالشوارع والميادين والحفاظ على الرؤية البصرية الليلية، وكذا الالتزام داخل مبنى الجهاز والمبانى الملحقة بالتعليمات الصادرة فى هذا السياق.