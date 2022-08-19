انخفاض بورصتي أبوظبي ودبي نتيجة تراجع النفط ومخاوف النمو

قاد المؤشر الرئيسي في دبي أسواق الأسهم في الإمارات إلى التراجع يوم الجمعة مع هبوط أسعار النفط بفعل مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.

وهبطت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي لأسواق المال في منطقة الخليج، بعد يومين من تسجيلها مكاسب، وتتجه لخسارة أسبوعية بفعل ضغوط من ارتفاع الدولار.

وهبط مؤشر سوق دبي المالي 0.4 بالمئة مع تراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.4 بالمئة وبنك دبي الإسلامي 0.7 بالمئة.

لكن مؤشر دبي تمكن رغم ذلك من تسجيل زيادة أسبوعية 0.7 بالمئة.

أما مؤشر أبوظبي، فقد وضع حدا لخمسة أسابيع متتالية من المكاسب ومُني بخسارة أسبوعية 1.6 بالمئة رغم أنه لم يشهد سوى انخفاض طفيف يوم الجمعة نسبته 0.1 بالمئة.

وسجل سهم العالمية القابضة، الأعلى قيمة في بورصة أبوظبي إذ تبلغ قيمته السوقية نحو 167 مليار دولار، مكاسب تزيد على 120 بالمئة منذ بداية العام.

وأبرمت العالمية القابضة، التي تعمل في قطاعات تتنوع من الرعاية الصحية وحتى العقارات وتكنولوجيا المعلومات والمرافق، 70 صفقة استحواذ بقيمة 10 مليارات درهم (2.72 مليار دولار) هذا العام.