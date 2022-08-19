40 % انكماش متوقع في الاقتصاد الأوكراني بنهاية العام

الاقتصاد
مؤشر هابط
مؤشر هابط


قالت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، إن الاقتصاد قد ينكمش بنسبة 35 إلى 40% بحلول نهاية العام.

تراجع الاقتصاد الأوكراني 15.1% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2022 بعد حرب روسيا على أوكرانيا في فبراير الماضي.

وفي مارس الماضي قال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد أوكرانيا من المتوقع أن ينكمش بنسبة 10% في 2022 بسبب الغزو الروسي، لكن التوقعات قد تتدهور بشكل حاد إذا استمرت الحرب لفترة أطول.

وقال تقرير للصندوق إن الناتج الاقتصادي لأوكرانيا قد ينكمش بما يتراوح بين 25% إلى 35%، على أساس بيانات للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زمن الحرب من العراق ولبنان ودول أخرى في حرب.

الاقتصاد الاوكرانى الربع الأول صندوق النقد الدولي

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