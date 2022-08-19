مفاجأة جديدة حول قدوم كيروش إلى مصر

كشفت تقارير صحفية عن السبب الحقيقي وراء قدوم البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب الوطني إلى مصر في الأيام القادمة.

سبب زيارة كيروش لمصر

وآثار كارلوس كيروش جدلًا كبيرًا حول قدومه من جديد إلى مصر، خاصة بعد ترشيحه من قبل لتولى مهمة تدريب الأهلي قبل التعاقد مع مواطنه سواريش.

وأكدت تقارير على أن زيارة كيروش إلى مصر ليس الهدف منها الاتفاق مع أحد الأندية ولكن لعقد مؤتمر صحفي عام لمطالبة اتحاد الكرة بالمكافآت المالية المستحقة.

وينوي كيروش مطالبة اتحاد الكرة بمكافأة البطولة العربية وبعض المكافآت الخاصة بمشاركة الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة بجانب المطالبة برفع خصم مبلغ 25 ألف دولار.

