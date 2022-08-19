دعاء يوم الجمعة.. تعرف على أفضل الأدعية وفضلها وساعة الاستجابة

فضل دعاء يوم الجمعة

دعاء يوم الجمعة، توجد العديد من العبادات والسنن المهمة التي يجب على كل مسلم أن يحرص عليها وخاصة الأدعية التي لها فضل كبير كما هو ثابت في السنة النبوية وخاصة في يوم الجمعة المبارك، ذلك أفضل يوم طلعت عليه شمس.

دعاء يوم الجمعة

ويعتبر دعاء يوم الجمعة من أفضل الأدعية التي يجب على المسلم الحرص على ترديدها في هذا اليوم الطيب المبارك، حيث يتضرع المرء إلى ربه آملا في تحقيق دعواته وأمنياته التي يرجو من الله تحقيقها.

أهمية دعاء يوم الجمعة

وتعود أهمية دعاء يوم الجمعة وفضله إلى عظمة اليوم نفسه الذيب اخصه الله عز وجل ليكون أعظم الأيام عنده، حيث شهد أحداثا كبيرة وله من الفضل والمزايا ما لا يوجد في أيام غيره، فهو عيد للمسلمين، حيث شرعت فيها العديد من المناسك.

فضل دعاء يوم الجمعة

ويجب على المسلمين في كل بقاع الأرض الحرص على دعاء يوم الجمعة حيث أنه في يوم الجمعة ساعة إجابة كما ورد عن النبي محمد "ص" حينما قال: "إن يوم الجمعة سيد الأيام يضاعف الله عز وجل فيه الحسنات، ويمحو فيه السيئات، ويرفع فيه الدرجات، ويستجيب فيه الدعوات، ويكشف فيه الكربات، ويقضي فيهِ الحوائج العظام، وهو يوم المزيد، لله فيه عتقاء وطلقاء من النار، ما دعا فيه أحد من الناس وعرف حقه وحرمته إلا كان حقا على الله عز وجل أن يجعله من عتقائه وطُلقائه من النار، فإن مات في يومه أو ليلته مات شهيدًا وبعث آمنًا وما استخف أحد بحرمته وضيع حقه إلا كان حقا على الله عز وجل أن يصليه نار جهنم إلا أن يتوب"، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.

دعاء يوم الجمعة وأفضل الأدعية

كما ورد عن النبي، أنه كان من أكثر الناس تضرعًا إلى الله وله العديد من الأذكار التي يرفع بها يديه إلى سبحانه وتعالى يوم الجمعة حيث أنه من أفضل الأيام وبها ساعة إجابة لا يرد فيها الله عبد، لذا يجب الحرص على ترديد دعاء يوم الجمعة آملين في تحقيق الدعوات.

وتقدم بوابة الفجر أبرز أدعية يوم الجمعة التي يستحب ترديدها في السطور التالية:

- اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك.

- اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك، اللهم لا تمنع بذنوبنا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا.

- اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من الفقر، والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أَظلِم أو أُظلَم. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات.

- اللهم اغفر لي وعافني، واعف عني واهدني إلى صراطك المستقيم، وارحمني يا أرحم الراحمين برحمتك أستعين.

- اللهم في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة.

- في يوم الجمعة المباركة اللهم سعادة القلب، وقرار العين وجميل البشائر، وسجدة الفرح العميقة.

دعاء يوم الجمعة وساعة الاستجابة

أوضحت دار الإفتاء المصرية في إجابة لها عن سؤال ساعة استجابة دعاء يوم الجمعة، أنه ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: "في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي فسأل الله خيرا إلا أعطاه"، لافتةً إلى قولين أولهما: "من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة، مستدلا بحديث عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال: "قال لي عبدالله بن عمر أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة"، أخرجه مسلم في صحيحه، وثانيهما: "إنها بعد العصر، وهذا أرجح القولين، وهذا قول عبدالله بن سلام، وأبي هريرة، والإمام أحمد، وخلق، مستدلا بحديث عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فيها خيرًا إلا أعطاه إياه وهي بعد العصر".