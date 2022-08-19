من هو كيتا بالدي المرشح للانضمام للأهلي الموسم المقبل؟

تصدر اللاعب السنغالي كيتا بالدي، اليوم الجمعة الموافق 19 أغسطس 2022، تريند مؤشرات بحث موقع جوجل العالمي Google Trend، وذلك عقب أنباء اقتراب من النادي الأهلي الموسم المقبل.

واقترب النادي الاهلي من التعاقد مع المهاجم السنغالي كيتا بالدي لتعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ذلك عقب انتهاء عقده مع فريق كاليري الإيطالي بنهاية الموسم الماضي.

وذكرت بعض التقارير الإعلامية، خلال الساعات القليلة الماضية، أن وجود اهتمام من جانب النادي الاهلي للتعاقد مع النجم الدولي السنغالى كيتا بالدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة بعد انتهاء عقده مع فريق كاليري الإيطالي.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، التفاصيل الكاملة حول مفاوضات الأهلي للتعاقد مع المهاجم السنغالي الدولي كيتا بالدي، وهي على النحو التالي:-

من هو كيتا بالدي المرشح للانضمام للأهلي؟

يبلغ كيتا بالدي من العمر 27 عاما، وتم تصعيده إلى الفريق الأول للاتسيو الإيطالي في عان 2013، ثم انتقل إلى موناكو الفرنسي في صيف 2017، وتخلل فترته مع موناكو إعاراتين إلى إنتر وسامبدوريا الإيطاليين.

ولعب كيتا بالدي 185 مباراة في الدوري الإيطالي، سجل خلالها 41 هدفا وصنع 21 آخر.

وتوج كيتا بالدي رفقة منتخب السنغال بلقب كأس أمم إفريقيا 2022 للمرة الأولى في تاريخهم بعد الفوز على مصر في المباراة النهائية بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

اهداف ومهارات كيتا بالدي المرشح للانضمام للأهلي الموسم المقبل

مباراة الاهلي القادمة في الدوري

وفي سياق منفصل، يستضيف ملعب الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره فريق الإسماعيلى، في تمام الساعة 9 مساء بعد غد الأحد، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة من منافسات بطولة الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.

مشوار الأهلي في مسابقة الدوري

وخاض النادي الأهلي 30 مباراة ببطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي، حيث فاز في 18 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر في 3 مباريات، وأحرز لاعبوه 56 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفًا جعلته يحتل المركز الثالث برصيد 63 نقطة في جدول ترتيب الدوري.