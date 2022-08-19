يرغب عدد كبير من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم أيضا، خلال الأونة الأخيرة، في معرفة التفاصيل الكاملة بشأن موعد انطلاق العام الدراسي الجديد في مصر.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، التفاصيل الكاملة بشأن موعد انطلاق العام الدراسي الجديد في مصر، وهي على النحو التالي:-

التفاصيل الكاملة بشأن موعد انطلاق العام الدراسي الجديد في مصر

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تأجيل بدء العام الدراسي الجديد 2022-2023، لمدة 7 أيام، على أن يبدأ 1 أكتوبر بدلا من 24 سبتمبر 2022، وذلك لطلاب المدارس الحكومية الرسمية والخاصة للغات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه حرصًا من وزارة التربية والتعليم على توحيد مواعيد بدء العام الدراسي 2022/2023 بين جميع نوعيات المدارس ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الأزهري.

وقرر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يكون موعد بدء العام الدراسي 2022/2023 بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات يوم السبت الموافق 1/10/2022.

وأضاف حجازي، أن يكون يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022 أول أيام الدراسة بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولي)، وتعد فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة حضور الطلاب.

وتعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

مواعيد امتحانات العام الدراسي الجديد 2023/2022

وتم تحديد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2023/2022، وذلك بعد الإعلان رسميا عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، عندما كان يتولي الدكتور طارق شوقي حقيبة التعليم.

وجاءت مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول فى العام الدراسي الجديد 2023/2022، على النحو التالي:-

- امتحانات الفصل الدراسي الأول للنقل والشهادة الإعدادية 14 يناير.

- تبدأ إجازة نصف العام يوم 28 يناير وتنتهي يوم 9 فبراير (أسبوعين).

- امتحانات نهاية العام للنقل والشهادة الإعدادية 3 يونيو.

- امتحانات الدبلومات الفنية 2023 يوم 8 يوليو.