يتسائل معظم المواطنين بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة الأخيرة، عن موعد اجازة اليوم الوطني السعودي 1444 ومظاهر الاحتفال به.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، موعد اجازة اليوم الوطني السعودي 1444 ومظاهر الاحتفال به، وهي على النحو التالي:-

موعد اجازة اليوم الوطني السعودي 1444

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن موعد اجازة اليوم الوطني السعودي 1444 الرسمي للاحتفال به هذا العام سيكون يوم الجمعة الموافق 26 من شهر صفر 1444 هـ، والموافق يوم 23 سبتمبر 2022م.

وتعتبر إجازة اليوم الوطني السعودي 1444 مدفوعة بكامل الأجر لكافة الموظفين سواء العاملين بالقطاع العام أو الخاص.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية، أن اجازة اليوم الوطني السعودي 1444 تشمل القطاعات الصحية والمستشفيات، ولكن مع استثناء أقسام الطوارئ والتي تعمل طيلة أيام الإجازة من أجل الحالات الطارئة.

مظاهر الاحتفال باليوم الوطني السعودي 1444

تتعدد مظاهر الاحتفال باليوم الوطني السعودي 1444 في المملكة العربية السعودية، ومنها:

تحرص الحكومية السعودية على تزيين الشوارع والساحات، وتبدأ في إطلاق الألعاب النارية والعروض الموسيقية والرقصات الشعبية، بالإضافة إلى تقديم التخفيضات والعروض من المحلات والمطاعم، وتنظيم الكثير من المهرجانات في المدن السعودية.

ومن مظاهر الاحتفال أيضا باليوم الوطني السعودي 1444، تنظيم رحلات متعددة لزيارة الأماكن التاريخية الشاهدة على تاريخ توحيد المملكة، ورفع العلم السعودي على المباني والطرق المختلفة في مختلف المدن السعودية.

نبذة عن اليوم الوطني السعودي 1444

يعتبر اليوم الوطني السعودي واحدا من أهم المناسبات القومية التي تحتفل بها المملكة العربية السعودية في كل عام، وهو اليوم الذي تتجدد فيه روح الشغف والانتماء لدي المواطنين ويجتمعون تحت سقف واحد يوفر لهم فرص وفيرة تمكنهم من المساهمة في بناء وازدهار المملكة، فضلا عن كونه يجدد معاني القيم الحضارية في نفوس الأجيال، ويعود اليوم الوطني إلى ذكرى قيام الملك عبد العزيز آل سعود بتوحيد المملكة واستعادة مدينة الرياض بعد كفاح دام لمدة 30 عامًا لتجميع الكثير من القبائل تحت رايته، وتم تحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز إلى المملكة العربية السعودية.