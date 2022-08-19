أصبحت الآن الشروط والاوراق المطلوبة للحصول على قرض الحضانات من بنك ناصر، تشغل بال حزمة كبيرة من المواطنين الراغبين في إنشاء مشروع حضانة، لذلك يبحثون بكثافة كبيرة لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن.

ووضع بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن، عددا من الشروط للحصول على القرض الخاص "بحضانتي"، للمواطنين الراغبين في عمل مشروع إنشاء حضانة أو للراغبين في تجديد الحضانات القائمة بالفعل.

ووفّر بنك ناصر الاجتماعي، عدة قروض لتمويل الحضانات، أو من أجل توفيق أوضاع الحضانات القائمة، والخاصة بالمرحلة ما قبل المدرسة، والتي تبدأ من الفئة العمرية تحت سن 4 سنوات، مشيرا عبر موقعه الرسمي أن قروض "حضانتي" سوف تقدم للراغبين، وذلك وفقا لشروط ومعايير محددة والصادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، جميع الشروط والاوراق المطلوبة للحصول على قرض الحضانات من بنك ناصر، وهي على النحو التالي:-

الشروط والاوراق المطلوبة للحصول على قرض الحضانات

عدد من الاوراق أكد عليها بنك ناصر الاجتماعي، للراغبين في الحصول على قرض تمويل الحضانات، وهي كالآتي:

- يجب ألا يقل سن طالب القرض عن 21 عامًا، ولا يزيد عن 60 عامًا.

- قيمة القرض المقدم من البنك لا تزيد عن 20 ألف جنيه.

- يجب تقديم طلب من أجل الحصول على قرض "حضانتي"، وذلك داخل أي فرع تابع للبنك.

- الحرص على تقديم دراسة جدوى للمشروع.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية، بالنسبة لطالب القرض.

- صورة من بطاقة الرقم القومي للضامن.

- صورة من شهادة المؤهل الدراسي لطالب القرض.

- صحيفة الحالة الجنائية لطالب القرض بحيث تكون موجهة للبنك.

- إيصال مرافق حديثة.

- الحرص على تقديم صورة من عقد التمليك أو الإيجار الخاص بمقر الحضانة، ويجب ان يكون موثق في الشهر العقاري.

- إقرار رسمي موقع من طالب القرض، أنه ليس أحد موظفي بنك ناصر أو أحد موظفي وزارة التضامن الاجتماعي، وليس له أي أقارب من الدرجة الأولى، يعملون بهذين الجهتين.

- تقديم ترخيص الحضانة إذا وجد، أو الأوراق الخاصة بطلب تصريح.

- توقيع طالب القرض على شيكات بنكية بقيمة الأقساط.

- يفضل أن يكون الضامن موظفًا حكوميًا أو على المعاش.