سعر الجنيه الاسترليني في مصر خلال التعاملات المسائية.. تباين بالبنوك

استقر سعر الجنيه الاسترليني فى مصر، خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة 19 أغسطس 2022، بعد أن شهد تباين في الأسعار لدى البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة بالتزامن مع العطلة الإسبوعية للقطاع المصرفي في مصر.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر

زاد سعر الجنيه الإسترليني، اليوم، في مصر لدى البنك المركزي إلى مستوى 23.04 جنيه للشراء، و23.17 جنيه للبيع، مقابل 23.03 جنيه للشراء، و23.13 جنيه للبيع أمس، حسب نشرة البنك المركزي.

بينما تراجع سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي في مصر) إلى 22.77 جنيه للشراء، و23.14 جنيه للبيع، مقابل 23.08 جنيه للشراء، و23.26 جنيه للبيع أمس.

كما هبط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك مصر إلى مستوى 22.89 جنيه للشراء، و23.14 جنيه للبيع، مقابل 23.08 جنيه للشراء، و23.26 جنيه للبيع أمس.

وانخفض أيضًا سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)، إلى نحو 22.93 جنيه للشراء، و23.13 جنيه للبيع، مقابل 23.09 جنيه للشراء، و23.28 جنيه للبيع أمس.

سعر الدولار اليوم في مصر

وسجل سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي، نحو 19.09 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع، حسب نشرة البنك المركزي.

وحافظ سعر الدولار اليوم على مستواه لدى البنك الأهلي عند 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في بنك مصر.

كما لم يتغير سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)، ليبقى عند مستوى 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع

وكان البنك المركزي المصري قد خالف توقعات أغلب بنوك الاستثمار بشأن رفع سعر الفائدة، حيث قرر الإبقاء على سعر الفائدة كما هي دون تغيير.

وقررت لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة كما هي دون تغيير، خلال اجتماع الخميس 18 أغسطس للمرة الثانية على التوالي، وللمرة الثالثة خلال عام.

وحدد البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25%، 12.25% و11.25% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75%.

سعر اليورو اليوم في مصر

صعد سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك المركزي، إلى نحو 19.43 جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع، مقابل 19.39 جنيه للشراء، و19.48 جنيه للبيع عند إغلاق تداولات، حسب نشرة البنك المركزي.

فيما تباين سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي)، ليسجل نحو 19.25 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع، مقابل 19.41 جنيه للشراء، و19.51 جنيه للبيع أمس.

وعن سعر اليورو اليوم في بنك مصر، فقد تباين أيضًا، ليسجل نحو 19.31 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع، مقابل 19.41 جنيه للشراء، و19.51 جنيه للبيع أمس.

كما تباين سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر) ليسجل نحو 19.40 جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع، مقابل 19.40 جنيه للشراء، و19.53 جنيه للبيع أمس.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، ليسجل نحو 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع حسب نشرة البنك المركزي.

وحافظ الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك الأهلي على سعر تداوله عند مستوى 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع. وتكرر السعر لدى بنك مصر.

كما لم يتغير سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB ليبقى عند مستوى 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم في مصر

استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري، عند مستوى 5.19 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

كما بقي سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) عند مستوى 5.19 جنيه للشراء، و5.21 جنيه للبيع.

وتباين سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، ليسجل نحو 62.18 جنيه للشراء، و62.60 جنيه للبيع، مقابل 62.20 جنيه للشراء، و62.47 جنيه للبيع أمس.

فيما تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري، إلى نحو 60.06 جنيه للشراء، و62.42 جنيه للبيع، مقابل 60.09 جنيه للشراء، و62.45 جنيه للبيع أمس.



