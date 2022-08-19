ننشر طريقة التقديم لوظائف أرامكو للبترول السعودية من المنزل.. والشروط والأوراق المطلوبة

يبحث عدد كبير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، وخاصة الراغبين في فرصة عمل مناسبة تساعد على متطلبات الحياة، عن طريقة التقديم لوظائف أرامكو للبترول السعودية من المنزل بشكل إلكتروني.

وتعد شركة أرامكو من ضمن الشركات الكبرى التي تعمل في مجال الغاز الطبيعي، كما أن الشركة أعلنت فس وقت سابق عن توافر الكثير من الوظائف بمختلف التخصصات للجنسين (ذكور/إناث)، وذلك بعد التدريب التعليمي مع توافر فرص دراسة مناسبة.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، طريقة التقديم لوظائف أرامكو للبترول السعودية، وهي على النحو التالي:-

طريقة التقديم لوظائف أرامكو للبترول

ويمكنكم الآن بكل سهولة ويسر التقديم لوظائف أرامكو للبترول بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني التالي (اضغط هنـــــــا).

وتمكنت شركة أرامكو السعودية، من تحقيق أرباحا وصلت إلى 114 مليار ريال سعودي، وذلك خلال الربع الثالث في عام 2001، وقد وصلت مبيعات الشركة على 359 مليار ريال وذلك بناءًا عما أعلنته الشركة عبر موقعها الرسمي.

شروط التقديم لوظائف أرامكو للبترول للإناث

وهناك عدة شروط يلزم توافرها في المتقدمات من أجل التقديم لوظائف أرامكو للبترول للسيدات، وفيما يلي تلك الشروط:-

- يشترط على المتقدمة أن تكون سعودية الجنسية، كما يجب أن تكون مقيمة في المملكة العربية السعودية بصورة دائمة.

- يشترط أن تكون حاصلة على درجة البكالوريوس.

- يشترط أن يكون المعدل التراكمي بحد أدنى 2 من 4 أو يكون 3 من 5، وذلك في مختلف التخصصات الفنية التي من بينها كلًا من التالي(الهندسة وعلوم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات وعلوم الأرض والجيوفيزياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات).

- يشترط أن يكون المعدل التراكمي بحد أدنى 2.5 من 4 أو تكون 3.5 من 5، وذلك في التخصصات الإدارية التي من بينها كلًا من التالي (المحاسبة والإدارة والتسويق والأقتصاد والقانون واللغة الإنجليزية والعلاقات العامة).

الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف أرامكو للبترول

- تقديم نسخة من السيرة الذاتية للمتقدم للوظيفة.

- تقديم صورة من شهادة ميلاد الكمبيوتر، بالإضافة إلى صور شخصية حديثة رفقة صورة من بطاقة الرقم القومي.

- تقديم صورة وأصل من شهادة المؤهل الدراسي مع الإعلان عن التقدير العام.

- تقديم صورة من شهادة الخدمة العسكرية.