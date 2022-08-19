سانا مارين "رئيسة وزراء فنلندا" تخضع لفحص مخدرات بعد الفيديو الفاضح.. وهكذا دافعت عن نفسها

مقطع فيديو فاضح ظهرت فيه سانا مارين "رئيسة وزراء فنلندا" وهي تقوم ببعض الرقصات الخليعة رفقة 5 من أصدقائها، مما جعلها تتصدر تريند مؤشرات بحث موقع جوجل العالمي في المملكة العربية السعودية.

وازدادت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، عقب نشر فيديو فاضح لرئيسة وزراء فنلندا سانا مارين، وهي ترقص رقصات خليعة غير متماشية مع سلوكها باعتباره غير لائق لرئيسة وزراء.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، تفاصيل الفيديو الفاضح الذي ظهرت فيه سانا مارين رئيسة وزراء فنلندا، والذي وضعها في موقف محرج وعرّضها لخضوع فحص المخدرات، وهو على النحو التالي:-

تفاصيل فيديو سانا مارين الفاضح

ظهرت الشابة سانا مارين، رئيسة وزراء دولة فنلندا، في فيديو مسرب، وهي ترقص خلال حفل خاص مع مجموعة من أصدقائها، بشكل فاضح.

ودافعت سانا مارين، البالغة من العمر 36 عامًا، عن تصرفها هذا، مؤكدة أن الفيديو كان خاصا ولم يكن من المفروض أن يتم نشره.

وكشفت في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة الموافق 19 أغسطس 2022، أنها خضعت لفحص مخدرات، على أن تصدر النتيجة الأسبوع القادم، وذلك وفقا لما نقلته وكالة رويترز، وأردفت قائلة في مؤتمر صحفي: "لم أتعاط المخدرات قط في حياتي".

أضافت رئيسة وزراء فنلندا، أن قدرتها على أداء واجباتها لم تتأثر في أثناء تلك الليلة، وأنها كانت ستغادر الحفل لو طُلب منها العمل.

انتقادات حادة من فيديو سانا مارين المسرب

واعترفت سانا مارين رئيسة وزراء فنلندا، أمس الخميس، في أول تعليق لها على تسريب الفيديو وهي تحتفل "بطريقة صاخبة"، لكنها أبدت غضبها من نشر اللقطات، التي أثارت انتقادات حادة من معارضيها السياسيين، موجهة حديثها للصحافيين في كوبيو بفنلندا قائلة: "مقاطع الفيديو هذه خاصة وتم تصويرها في مكان خاص، أنا مستاءة جدًا من نشرها وعرضها بتلك الطريقة على العامة".

وأعربت سانا مارين عن ترحيبها بقرار خضوعها لفحص المخدرات، مؤكدة أنها ليست خائفة من شئ لأنها لم تتعاطَ أيًا من الممنوعات.

وكان الفيديو المسرب لرئيسة وزراء فنلندا، الذي أثار جدلًا في البلاد، أظهر مارين ترقص مع 5 آخرين أمام الكاميرا، وتقوم ببعض الحركات التي وصفت بالخليعة، كما بينت لقطات أخرى المسؤولة الفنلندية ممددة على الأرض وهي تغني.

وقد دفع ذلك بعض معارضيها لانتقاد سلوكها باعتباره غير لائق لرئيسة وزراء، إذ غرد ميكو كارنا، النائب المعارض، مطالبًا بضرورة إخضاعها لاختبار المخدرات.