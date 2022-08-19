موانئ البحر الأحمر: تداول 53 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، حيث تم تداول 53 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و618 شاحنة، و53 سيارة.

وذكر المركز الإعلامي للهيئة، في بيان اليوم الجمعة، أن حركة الواردات شملت 14 طن بضائع، و303 شاحنات، و29 سيارة.. فيما شملت حركة الصادرات 39 ألف طن بضائع عامة، و315 شاحنة، و24 سيارة.

وأضاف المركز أن ميناء سفاجا وصلت إليه السفينة "أمل" وغادرته السفينة "Thor preeze"، وعليها 31 ألف طن فوسفات متجهة لماليزيا، بجانب السفينتين "الحرية 2" و"بوسيدون إكسبريس"، كما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية للسفينتين "آيلة" و"بريدج" (وصول وسفر)، كما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1140 راكبا بموانيها.

أسامة ربيع: قناة السويس قضت على الطرق البديلة

عقب الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على الاحتفال بمرور 7 سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة، قائلا: "7 سنوات عدوا وكأنهم 7 شهور".

زيادة السفن العابرة لقناة السويس

وأشار "ربيع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن قناة السويس الجديدة إضافة كبيرة للمجرى الملاحي، حيث كان متوسط عدد السفن العابرة قناة السويس قبل افتتاح قناة السويس الجديدة نحو 42 سفينة، بينما متوسط السفن العابرة يوميا حاليا 62 سفينة، وهناك أيام يعبر بها 89 سفينة.

عائد قناة السويس الجديدة

ولفت إلى أن قناة السويس الجديدة ساهمت في عبور السفن العملاقة بالممر الملاحي، والذي يصل الغاطس لها إلى 17 متر، معلقا: "عمارة 6 أدوار تحت المياه بتعدي بقناة السويس"، مؤكدا أن قناة السويس الجديدة قضت على الطرق البديلة، مضيفا: "تمكنا من جمع ما دفعه المصريين في إنشاء قناة السويس الجديدة بعد افتتاحها بنحو 6 شهور".