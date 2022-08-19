عاجل.. أسعار الذهب تشهد أول خسارة أسبوعية

هبطت أسعار الذهب لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الجمعة، وفي سبيلها لتسجيل أول خسارة أسبوعية في شهر.

ويأتي هذا التراجع في ظل ارتفاع الدولار وصعود عائدات سندات الخزانة الأمريكية.



وبحلول الساعة 09:40 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1753.84 دولار للأوقية (الأونصة) في تراجع للجلسة الخامسة على التوالي فيما قد تكون أطول سلسلة خسائر متتالية منذ نوفمبر تشرين الثاني 2021.

وشهدت أسعار الذهب ضغوطا نتيجة عودة الدولار للمكاسب وارتفاع مطرد في عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، مما أدى لانخفاض المعدن الأصفر المقوم بالدولار الذي لا يدر عائدا بنسبة 2.7% هذا الأسبوع.

سعر الذهب اليوم في مصر

عيار 24: 1221 جنيها

عيار 21 : 1079 جنيها

عيار 18: 925 جنيها

سعر جنيه الذهب

تراجع سعر جنيه الذهب، 8 جنيهات في محلات الصاغة حيث سجل 8632 جنيها.

واعتبر كريج إرلام كبير محللي السوق لدى أواندا أن المعدن النفيس "أظهر بعض المقاومة خلال الأسبوع المنصرم في بعض الأوقات وقد يعود للارتفاع سريعا إذا هدأت زيادة الدولار".

وقال عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) أمس الخميس إن البنك المركزي بحاجة إلى مواصلة زيادة أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم المرتفع.

ويتأثر الذهب بشدة بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، والذي يؤدي لزيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.5% إلى 19.23 دولار للأوقية وخسرت نحو 7.6% حتى الآن هذا الأسبوع فيما قد تكون أكبر خسارة منذ سبتمبر أيلول 2020.

وهبط البلاتين 0.9% إلى 902.84 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.5% إلى 2144.85 دولار ويتجه المعدنان لتسجيل خسارة أسبوعية أيضا.

سعر الدولار اليوم في مصر

وسجل سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي، نحو 19.09 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع، حسب نشرة البنك المركزي.

وحافظ سعر الدولار اليوم على مستواه لدى البنك الأهلي عند 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في بنك مصر.

كما لم يتغير سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)، ليبقى عند مستوى 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع

وكان البنك المركزي المصري قد خالف توقعات أغلب بنوك الاستثمار بشأن رفع سعر الفائدة، حيث قرر الإبقاء على سعر الفائدة كما هي دون تغيير.

وقررت لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة كما هي دون تغيير، خلال اجتماع الخميس 18 أغسطس للمرة الثانية على التوالي، وللمرة الثالثة خلال عام.

وحدد البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25%، 12.25% و11.25% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75%.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، ليسجل نحو 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع حسب نشرة البنك المركزي.

وحافظ الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك الأهلي على سعر تداوله عند مستوى 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع. وتكرر السعر لدى بنك مصر.

كما لم يتغير سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB ليبقى عند مستوى 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم في مصر

استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري، عند مستوى 5.19 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

كما بقي سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) عند مستوى 5.19 جنيه للشراء، و5.21 جنيه للبيع.

وتباين سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، ليسجل نحو 62.18 جنيه للشراء، و62.60 جنيه للبيع، مقابل 62.20 جنيه للشراء، و62.47 جنيه للبيع أمس.

فيما تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري، إلى نحو 60.06 جنيه للشراء، و62.42 جنيه للبيع، مقابل 60.09 جنيه للشراء، و62.45 جنيه للبيع أمس.