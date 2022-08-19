توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة.. تحذير من "الأرصاد"

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها اليوم الجمعة 19 أغسطس 2022، توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، بداية من السبت الموافق 20 أغسطس 2022 حتى الاثنين الموافق 22 من الشهر نفسه.

توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

وأشار خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إلى استمرار ارتفاع الرطوبة على مدار اليومين المقبلين، ما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية، كما تشهد البلاد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة ويستمر حتى نهاية الأسبوع، ليكون الإحساس بالطقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حيث أن الأرصاد حذرت المواطنين من التعرض لآشعة الشمس.

ومن المتوقع سقوط أمطار بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، بالإضافة إلى شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط الرياح على بعض المناطق.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، وذلك وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، وهي على النحو التالي:-

درجات الحرارة المتوقعة السبت 20 أغسطس 2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 21 أغسطس 2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 22 أغسطس 2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.