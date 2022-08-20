حصاد الـ "توك شو".. حقيقة تولي كيروش قيادة الأهلي وزيارة محمد صلاح لمشجعي ليفربول

شهدت مصرر على مدار 24 ساعة، العديد من القضايا الهامة، التي ركزت عليها برامج التوك شو، والقنوات الفضائية، من بينها، الأرصاد تصدم المصريين بشأن طقس هذا الأسبوع، بالإضافة إلى تفاصيل أكبر مشروع لزراعة غابات المانجروف "الشجرة السحرية"، فضلا عن تفاصيل زيارة محمد صلاح لمشجعي ليفربول في منازلهم.

تفاصيل أكبر مشروع لزراعة غابات المانجروف

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه لأول مرة في مصر سيكون هناك أكبر مشروع لزراعة غابات المانجروف لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية.

وأضافت "ياسمين فؤاد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد الغيطي ببرنامج "تقدر مع الغيطي" المذاع على فضائية "الشمس" مساء اليوم الجمعة: "أشجار المانجروف أنا بسميها الشجرة السحرية والموجودة في محمية رأس محمد في شرم الشيخ".

وتابعت "هذه الشجرة لما بتكون مزروعة داخل المياه تسجل الملوحة وتؤدي إلى عذوبة المياه وتعمل التوازن البيئي داخل المياه الشجر بتاعها بيسحب ثاني أكسيد الكربون وتعبر عن رابطة التحديات في ملف التنوع البيولوجي والتغير المناخ".

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنها تقوم ببروتوكول تعاون مع الجامعة الأمريكية من أجل التوسع في زراعة أشجار المانجروف خاصة قبل وبعد مؤتمر المناخ وكذلك التفكير في التعاون مع الجامعات الأخرى.

زيارة محمد صلاح لمشجعي ليفربول

كشف الإعلامي محمد الغيطي، تفاصيل قيام محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، بحملة لفريقه لزيارة مشجعي ليفربول في منازلهم وتوزيع هدايا لهم والتقاط الصور التذكارية معهم.

وقال "الغيطي" خلال تقديم برنامجه "تقدر مع الغيطي" المذاع على فضائية "الشمس" مساء اليوم الجمعة: "زميل اللاعب المصري محمد صلاح اليوناني كوستاس تسيميكاس قال عليه الساحر المصري وأن سيدة عجوز لما عرفت أنه جاي جريت عليه علشان تحضنه".

ونشر نادي ليفربول الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" مقطع فيديو لنجمنا محمد صلاح رفقة زميله اليوناني كوستاس تسيميكاس وهما يقومان بتقديم هدايا لمسنة تشجع الريدز، وفرحت للغاية بتواجد أحد نجوم كرة القدم العالمية الفرعون المصري.

وحرصت المشجعة الإنجليزية المسنة على الاقتراب من محمد صلاح والحديث معه عن قرب، فهي شعرت بسعادة بالغة بعد أن وصل إليها اللاعب في مفاجأة سعيدة للغاية.

الجولة المميزة من نجوم ليفربول شهدت تواجد عدد من النجوم الكبار في مقدمتهم الهولندي فيرجيل فان دايك والكاميروني جويل ماتيب وغيرهم.

حقيقة تولي كيروش قيادة النادي الأهلي

أشاد مختار مختار، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، بقرار مجلس إدارة النادي الأهلي بالاعتماد على الناشئين خلال المباريات المتبقية من الدوري بعد تشبع اللاعبين الكبار وحالة الإرهاق الكبيرة التي أصابت اللاعبين.

وتابع مختار مختار في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هبوط مستوى فريق النادي الأهلي يرجع إلى خوض لاعبي الفريق لعدد كبير من المباريات وأدت إلى كثرة الإصابات، بالإضافة إلى تلاحم المواسم وما بين مباريات المنتخب الوطني والبطولات القارية والمحلية أمر في متنهي الصعوبة.

الأهلي سيعود من جديد

تابع نجم النادي الأهلي السابق، أن الأهلي سيعود بقوة خلال الفترة القادمة، نافيا ما يتم تداوله بشأن تولى المدرب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، القيادة الفنية للنادي الأهلي خلفا لمواطنه ريكاردو سواريش.