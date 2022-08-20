سعر الذهب في مصر اليوم السبت 20 أغسطس 2022



استقر سعر الذهب مع بداية التعاملات الصباحية اليوم السبت 20 أغسطس 2022، عقب قرار البنك المركزي الخاص بتثبيت أسعار الفائدة، وبعدما شهدت أسعار الذهب ضغوطا نتيجة عودة الدولار للمكاسب وارتفاع مطرد في عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، مما أدى لانخفاض المعدن الأصفر المقوم بالدولار الذي لا يدر عائدا بنسبة 2.7% هذا الأسبوع.

سعر الذهب اليوم في مصر



عيار 24: 1221 جنيها

عيار 21: 1080 جنيها

عيار 18: 925 جنيها

سعر جنيه الذهب 8632 جنيها.



أسعار الذهب بالدمغة والمصنعية



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط أسعار المصنعية والدمغة بمحلات الصاغة ما بين 30 جنيها و65 جنيها باختلاف أنواع عيار الذهب، وباختلاف محل الصاغة ومن محافظة إلى محافظة أخرى ويتنوع من تاجر إلى تاجر آخر.

وتمثل بالأغلب نسبة ستتراوح ما بين 7% و10% من أسعار جرام الذهب، وكلما تزداد نسبة المعادن الموجودة يقلّ القيراط، وتستخدم كافة الأوقية التي ستزن «31.1 جرام» كوحدة لوزن الحُلي ولوزن سبائك الذهب.



أسعار الذهب بالدول العربية



سعر الذهب اليوم السبت في الإمارات

سجل سعر الذهب عيار 24 مبلغ 207.67 درهم.

وصل سعر الذهب اليوم عيار 22 يسجل 190.36 درهم.

سعر الذهب اليوم السبت عيار 21 يسجل 181.70 درهم.

بلغ سعر الذهب عيار 18 قيمة 155.75 درهم.

سعر الذهب اليوم عيار 14 يسجل 121.14 درهم.



سعر الذهب في الكويت اليوم

سعر الذهب اليوم السبت عيار 24 سجل 17.38 دينار.

سعر الذهب اليوم عيار 22 سجل 15.93 دينار.

وصل سعر الذهب عيار 21 مبلغ 15.20 دينار.

سجل سعر الذهب عيار 18 قيمة 13.03 دينار.

سعر الذهب اليوم عيار 14 سجل 10.14 دينار.



سعر الذهب في السعودية اليوم السبت

بلغ سعر الذهب عيار 24 قيمة 212.20 ريال.

وصل سعر الذهب عيار 22 مبلغ 194.51 ريال.

سعر الذهب عيار 21 قد سجل 185.67 ريال.

سعر الذهب عيار 18 قيراط يسجل 159.15 ريال.

سعر الذهب اليوم عيار 14 سجل 123.78 ريال.

أسعار الذهب العالمي

هبطت أسعار الذهب لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الجمعة، وفي سبيلها لتسجيل أول خسارة أسبوعية في شهر.

ويأتي هذا التراجع في ظل ارتفاع الدولار وصعود عائدات سندات الخزانة الأمريكية.



وبحلول الساعة 09:40 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1753.84 دولار للأوقية (الأونصة) في تراجع للجلسة الخامسة على التوالي فيما قد تكون أطول سلسلة خسائر متتالية منذ نوفمبر تشرين الثاني 2021.

واعتبر كريج إرلام كبير محللي السوق لدى أواندا أن المعدن النفيس "أظهر بعض المقاومة خلال الأسبوع المنصرم في بعض الأوقات وقد يعود للارتفاع سريعا إذا هدأت زيادة الدولار".

وقال عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) أمس الخميس إن البنك المركزي بحاجة إلى مواصلة زيادة أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم المرتفع.

ويتأثر الذهب بشدة بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، والذي يؤدي لزيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.5% إلى 19.23 دولار للأوقية وخسرت نحو 7.6% حتى الآن هذا الأسبوع فيما قد تكون أكبر خسارة منذ سبتمبر أيلول 2020.

وهبط البلاتين 0.9% إلى 902.84 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.5% إلى 2144.85 دولار ويتجه المعدنان لتسجيل خسارة أسبوعية أيضا.

تثبيت أسعار الفائدة



وكان البنك المركزي المصري قد خالف توقعات أغلب بنوك الاستثمار بشأن رفع سعر الفائدة، حيث قرر الإبقاء على سعر الفائدة كما هي دون تغيير.

وقررت لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة كما هي دون تغيير، خلال اجتماع الخميس 18 أغسطس للمرة الثانية على التوالي، وللمرة الثالثة خلال عام.

وحدد البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25%، 12.25% و11.25% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75%.