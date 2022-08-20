اتخاذ إجراءات قانونية.. تفاصيل اتهام عبد الله رشدي بهتك عرض سيدة عراقية

واقعة مؤسفة زعمت صاحبتها التي تدعى جيهان استدراجها من الداعية الإسلامي عبد الله رشدي حتى تأتي لمصر، وهتك عرضها واغتصبها رغم اتفاقهما بعدم حدوث ذلك، لتتوعد عبد الله رشدي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن اتهام عبد الله رشدي بهتك عرض سيدة عراقية وتوعد الداعية باتخاذ إجراءات قانونية.

اتهام عبد الله رشدي بهتك عرض سيدة

البداية، حينما زعمت سيدة عراقية تدعى جيهان، أنها إحدى ضحايا الشيخ عبد الله رشدي، التي تعرفت عليها من خلال استشارة دينية، ثم تابع الحديث معها كأصدقاء أو معارف، متابعة "عبد الله رشدي استدرجها من الخارج حتى تأتي لمصر، ويتعرفا ومن ثم يتزوجا.

وبحسب ادعاء السيدة العراقية، فإنها جاءت بالفعل إلى مصر واستقرت في شقة جلبها لها في العبور، و"عقد عليها شفهيًا بشهادة اثنين"، ومن ثم هتك عرضها واغتصبها رغم اتفاقهما بعدم حدوث ذلك.

اتهام عبد الله رشدي بالخداع

وفي كواليس الواقعة، كشفت السيدة، أنها اتفقت مع الشيخ عبد الله رشدي، على الزواج بشكل شرعي، ولكن حتى يتم الزواج، طلب منها أن يتم عقد قران بشكل صوري، حتى يكون هناك مبرر عندما يتواجدون مع بعض أو سلم عليها أو تحدثا في أمور خصوصية، تكون كل هذه التفاصيل في الحلال، مشيرة إلى أنها اتفقت معه بشكل شفوي دون أي ورق، وذلك بوجود اثنين شهود، ولكن بشرط ألا يلمسها، وأنها لا تريد أي شيء في المقابل.

وادعت السيدة، أن عبد الله رشدي خدعها بمخالفة الاتفاق وتعدى عليها دون موافقتها، ولكنها استطاعت التخلص منه بعض محاولات كثيرة من التعدي.

توعد باتخاذ الإجراءات القانونية

ورد الداعية عبد الله رشدي، على تلك الادعاءات بقوله؛ "وصلني هذا السيناريو الخيالي الساذج الذي لا يقنع به طفل رضيع، مشيرا إلى أن الواقعة غير صحيحة، وأن تلك الفتاة ألفت هذه الرسالة".

وأوضح أنه جرت عادتنا أن نترفع عن مثل هذا العبث الذي يدل على فشل كاتبه في تأليفه، وحيازته جائزة أفشل ملفق في 2022، مؤكدًا أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا التشهير بالخيال والباطل.