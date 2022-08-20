تفاصيل الجلطة التي تعرضت لها هدى المفتي بعد تعافيها من كورونا

تصدرت الفنانة هدى المفتي تريند محرك البحث الشهير جوجل، اليوم السبت، الموافق الـ20 من أغسطس 2022، بعدما كشفت تفاصيل الجلطة التي تعرضت لها عقب التعافي من الإصابة بفيروس كورونا.

هدى المفتي

وحلت هدى المفتي ضيفة على الإعلامية مني الشاذلي حيث كشفت خلال الحلقة تعرضها لازمة صحية بعد تعافيها من كورونا، تتمثل في إصابتها بجلطة، بعدما أصيبت بكورونا بعد عودتها من الجونة.

إصابة هدى المفتي

وقالت هدى المفتي خلال استضافتها إنها عادت من مهرجان الجونة وهي مصابة بفيروس كورونا في مرحلته الأولى، مؤكدة أنها من أوائل من أصيبوا بكورونا في مصر ولم تكن تدري بالأعراض أو ماذا يحدث لها.

أدوية هدى المفتي لمواجهة كورونا

وأوضحت هدى المفتي أنها لم تأخذ أية أدوية بعد إصابتها بكورونا، ما تسبب في حدوث جلطة في الوريد لديها لأنها لم تكن تأخذ أدوية السيولة، مضيفةً: "كنت بحس بأعراض معينة وبحس بحرقان غريب، وكنت فاكرة في حاجة في القلب عندي وعملت رسم قلب بس مطلعش في حاجة".

سفر هدى المفتي

وأشارت الفنانة هدى المفتي إلى أنها سافرت هي وصديقتها لأسوان في رأس السن، إلا أنها تعبتبشكل مفاجئ وغير طبيعي وآلام لا تطاق، فقررت العودة إلى القاهرة بطيارة بشكل سريع، وتابعت: "اتبهدلت ولولا صحبتي كان حصلي حاجة وهي كانت تساعدني في كل حاجة".

دخول هدى المفتي المستشفى

ودخلت هدى المفتي المستشفى في القاهرة دون علم الأطباء بما تشكو منه، فقرروا عمل أشعة فجاءت جميع النتائج طبيعية، مضيفةً: "كل حاجة طبيعية ومش عارفين وبطنى بتتنفح ووجع وألم غير طبيعى، وقرروا يفتحوا بطنى ولما فتحوا طلع عندى جلطة في الوريد اللى بيوصل الدم للأمعاء، وبسبب إنه متعالجش عمل غرغرينة في جزء من الأمعاء".

جراحة دقيقة لـ هدى المفتي

وتابعت هدى المفتي: "فقررا يستأصلوا الجزء ده، وكانت عملية كبيرة وفضلت فترة طويلة في العناية المركزة أكتر من شهر ومنعوا عنى الأكل والماء".

أعمال هدى المفتي

وقدمت هدى المفتي العديد من الأعمال الدرامية على رأسها مسلسل "سوتس بالعربي" الذي عرض ضمن السباق الرمضاني 2022، وظهرت فيه كضيفة شرف مع آسر ياسين وأحمد داود وصبا مبارك وريم مصطفى وتارا عماد ومحمد شاهين، وناقش العمل عدد من القضايا الهامة التي يحتاجها الجمهور والمجتمع المصري بشكل خاص.

أحداث مسلسل هدى المفتي الأخير

ودارت أحداث مسلسل هدى المفتي الأخيرحول شاب ذكي وطموح يدعى مايك روس، الذي يتمتع بذاكرة تصويرية قوية، إلا أنه فشل في أن يستكمل دراسته الجامعية، لكن شاءت المصادفة أن ينجح ذلك الشاب، في كسب ثقة المحامي الشهير هارفي سبيكتر، الذي عينه مساعدًا له في شركة الكبيرة، وتتوالى الأحداث.