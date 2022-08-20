يبحث الطلاب في المملكة العربية السعودية عن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 / 1444 وجدول العام الدراسي، حيث اقترب موعد بداية الدراسة، وحرصا من بوابة الفجر الإلكترونية على توفير لمتابعيها الكرام كافة التفاصيل حول بداية العام الدراسي الجديد في السعودية ننشرها لكم في السطور التالية:

موعد بداية العام الدراسي 2023 / 1444 في السعودية

كشفت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن موعد بداية العام الدرسي الجديد، حيث سيكون في يوم الأحد الموافق 1 من شهر صفر الموافق 28 أغسطس الجاري، موضحة أن الدراسة ستكون بحضور الطلاب في مدارس المملكة الأهلية والخاصة.

موعد الاجازات الرسمية وإجازات العام الدراسي الجديد

ومن جهتها، كشفت وزارة التربية والتعليم السعودية، عن أجندة تقويم العام الدراسي 2023/ 1444، معلنة موعد الاجازات الرسمية وإجازات العام الدراسي الجديد وبداية الفصول الدراسية، وإليكم أهم التفاصيل:

موعد بداية العام الدراسي الجديد

1- موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023/ 1444 يكون يوم الأحد 1/2/1444 هجرية والموافق 28/8/2022 ميلادية.

موعد إجازة اليوم الوطني السعودي

2- إجازة اليوم الوطني ستكون يومي الأربعاء الخميس 25/2/1444 هجريا، 21/9/2022 ميلاديا.

إجازات نهاية الأسبوع

3- إجازة نهاية أسبوع مطولة 19/3/1444، 26/10/2022.

4- إجازة نهاية أسبوع مطولة 16/4/1444، 10/11/2022.

إجازة الفصل الدراسي الأول

5- تبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول في 30/4/1444، والموافق 24/11/2022.

موعد الفصل الدرسي الثاني

6- يبدأ الفصل الدراسي الثاني في 10/5/1444، والموافق 4/12/2022.

إجازات نهاية الأسبوع

7- اجازة نهاية اسبوع مطولة 24/5/1444، 18/12/2022.

8- اجازة نهاية اسبوع مطولة 22/6/1444، 15/1/2023.

بداية العام الدراسي 1444/2023

وفقًا لما أعلنته وزارة التعليم السعودية، يبدأ العام الدراسي في 28 أغسطس 2022 الموافق 1 من شهر صفر 1444.

موعد انتهاء العام الدراسي 1444/2023

ينتهي العام الدراسي 1444 يوم الأربعاء 21 يونيو 2023 الموافق 4 ذي الحجة 1444 هـ، وذلك بناءً على ما أعلنته وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية؛ حيث يحصل الطلبة على آخر إجازة خلال العام الدراسي، وهي إجازة نهاية العام الدراسي.