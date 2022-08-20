أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 20 اغسطس 2022

وصلت أسعار الحديد في مصر الاستقرار خلال تعاملات اليوم السبت 20 اغسطس 2022، ليتراوح سعر الطن بين 17 ألف جنيه ويصل إلى 17900 جنيه.

أسعار طن الحديد في مصر اليوم

وصل سعر طن حديد بشاي في مصر اليوم إلى 17900 جنيه تسليم أرض المصنع، وهو اعلي الاسعار بالسوق.

وصل سعر طن حديد عز اليوم إلى 17670 جنيه.

وصل سعر طن حديد السويس للصلب إلى 17570 جنيه للطن.

وصل سعر طن حديد المصريين إلى 17570 جنيه للطن.

وصل سعر طن حديد المراكبي إلى 17550 جنيه.

وصل سعر طن حديد بشاي إلى 17500 جنيه للطن.

سعر طن حديد الجارحى اليوم الخميس 18 أغسطس 2022

وصل سعر طن حديد الجارحي إلى 17300 جنيه.

سعر طن عنتر استيل اليوم الخميس 18 أغسطس 2022:

وصل سعر طن عنتر استيل إلى 17000 جنيه.

وتلك الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة 14%، ولكن تختلف من منطقة لأخرى حيث يضيف عليها التجار هامش أرباحهم ومصاريف النقل.

أسعار مواد البناء

استقرت اسعار الاسمنت في مصر اليوم السبت 20 اغسطس استقرار في السوق المحلي؛ لتتراوح بين مستويات 1200 جنيه وحتي 1350 جنيه.

أسعار الأسمنت في مصر اليوم

استقر سعر طن اسمنت النصر اليوم مسجلا 1323 جنيه للطن.

سجل سعر طن اسمن وادي النيل 1315 جنيه.

استقر سعر طن اسمنت لافارج عند 1315 جنيه.

وصل طن العريش للاسمنت اليوم إلى 1290 جنيه متراجعا 10 جنيه.

استقر سعر طن اسمنت حلوان اليوم عند 1310 جنيه.

استقر سعر طن اسمنت بني سويف اليوم عند 1285 جنيه.

سعر طن اسمنت السويدي سجل 1365 جنيه.

بلغ سعر طن أسمنت قنا 1310 جنيه للطن.

وصل متوسط سعر طن الحديد ضمن مواد البناء حاليا بالأسواق للمستهلك بين 18200 جنيه 18400 جنيه بعد أن وصل في وقت سابق عقب الأزمة الروسية الأوكرانية إلى 21 ألف جنيه، بينما سجل سعر الطن 15300 يوم 14 مارس الماضي قبل موجة الزيادة الكبيرة، نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها وتأثيراتها الاقتصادية على كافة دول العالم، والتي أثرت على أسعار الحديد والأسمنت.

مصانع الاسمنت تضخ استثمارات جديدة

قال أحمد شيرين كريم رئيس شعبة الأسمنت التابعة لغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن مصانع الأسمنت تحتاج إلى ضخ استثمارات بعشرات الملايين من الدولارات؛ للتوافق مع الاشتراطات البيئية قبل انعقاد قمة المناخ في نوفمبر القادم، بالرغم من أنها لم تتعافي أرباحها بعد، بسبب استمرار ارتفاع فائض المعروض عن الطلب ما دفع جهاز حماية المنافسة لمد قرار خفض طاقات الإنتاج.

وتتجه الأنظار العالمية إلى مصر في شهر نوفمبر القادم لانعقاد قمة المناخ، وسط تحديات تواجه الدول العالم للتحول الأخضر، والتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، إذا باتت تشكل قضايا المناخ والتلوث البيئي تهديد للعديد من الدول، وتسببت في ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، وظهور تغيرات مناخية غير مسبوقة.

وتعد صناعة الأسمنت من أكثر الصناعات المسببة لتلوث البيئة، بما تصدره من مخلفات سامة تراب الأسمنت الناتجة عن عمليات طحن وحرق المادة الخام، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة انبعاثاته من غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يعد أكثر الغازات المسببة لارتفاع درجات الحرارة.

خفض الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت:

وجدد جهاز حماية المنافسة قراره الصادر يوليو 2021، والخاص بخفض الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت بنسب وصلت إلى أكثر من 10.96%، لمدة عام جديد بداية من يوليو 2022 وخفض نسبة الأنخفاض إلى 8%.

وكان الجهاز استند إلى اصدار قرار خفض الطاقات الإنتاجية، بناء على طلب تقدم به 23 شركة تعمل في صناعة الأسمنت وقتها، حيث تبين بعد الفحص سوق الاسمنت أنه يعد حل مؤقت لمعالجة اختلال التوازن بين العرض والطلب، لما سببته ارتفاع الطاقات الإنتاجية إلى تراجع الأسعار دون مستوى التكلفة، ما كبد المصانع خسائر فادحة.



