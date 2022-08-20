رابط تنسيق الجامعات 2022 المرحلة الثانية وعدد الطلاب المتقدمين

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تنسيق الجامعات 2022
تنسيق الجامعات 2022

تنسيق الجامعات 2022 المرحلة الثانية، انطلق ماراثون التسجيل في المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات لعام 2022، أمام طلبة وطلاب الثانوية العامة، بعدما ظهرت نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.

تنسيق الجامعات 2022 المرحلة الثانية

وكشف السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، عن عدد عدد الطلاب المُتقدمين تنسيق الجامعات 2022 المرحلة الثانية من أجل القبول بالجامعات والذي بلغ 165 ألف طالب.

رابط تنسيق الجامعات 2022 المرحلة الثانية

ويمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل رغباتهم في تنسيق الجامعات 2022 المرحلة الثانية من خلال الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد عبر الضغط هنــــــــــــا.

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 تسجيل رغبات تنسيق الجامعات 2022

وأشار المشرف العام على مكتب التنسيق إلى انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع تنسيق الجامعات 2022 المرحلة الثانية الإلكتروني، حيث دعا الطلاب إلى ضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مع إمكانية تعديل الرغبات حتى الـ7 من مساء يوم الإثنين المقبل.

 أماكن تسجيل رغبات تنسيق الجامعات 2022

وفتحت معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية لمساعدة الطلاب في عملية ملئ رغبات تنسيق الجامعات 2022 المرحلة الثانية من التاسعة صباحًا وحتى الـ3 عصرا خلال فترة التنسيق.

آخر موعد للتسجيل في تنسيق الجامعات 2022

ودعت وزارة التعليم العالي طلاب تنسيق الجامعات 2022 المرحلة الثانية إلى ضرورة تسجيل الرغبات  على الموقع الإلكتروني للتنسيق، حيث أن الموقع سيُغلق في تمام الـ7 مساء الإثنين المقبل الموافق الـ22 من أغسطس الجاري

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