تولين البكري تروى تفاصيل خلافها مع نسرين طافش..وتؤكد: "انتقمت منها"

روت الفنانة السورية تولين البكري، تفاصيل خلافها وهجومها على مواطنتها الفنانة نسرين طافش، حيث اتهمتها بـ "المؤذية وغير الإنسانية".

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، تفاصيل الخلاف بين الفنانة السورية تولين البكري ونسرين طافش، وهي على النحو التالي:-

تفاصيل الخلاف بين تولين البكري ونسرين طافش

وكانت تولين البكري قد هاجمت نسرين طافش مؤخرًا، بسبب جرأة صورها مع زوجها الطبيب المصري شريف الشرقاوي.

وقالت تولين البكري، خلال لقائها مع الإعلامية رابعة الزيات في برنامج "شو القصة"، إن "الجميع يعرف أنها مؤذية".

وأوضحت أنها لا تحب أذية أحد، لكنها حينما تتعرض للأذى ترد الصاع بعشرة.

وروت تولين البكري، تفاصيل الخلاف بينها وبين نسرين طافش (دون أن تذكر اسمها)، مشيرة إلى أنها تلقت رسالة مليئة بالتهديدات والألفاظ البذيئة من تلك النجمة التي وصفتها بأنها "لا تمت للإنسانية بصِلة، دون أن تعرف سببًا لهذه الشتائم".

وأكدت أنها عرفت السبب فيما بعد، وهو أنها تعتقد أنها على علاقة مع زوجها.

وأضافت تولين البكري موجهة حديثها إلى تلك الفنانة: "مين جوزك؟.. يشهد الله أنني لا أعرف شكل هذا الشخص الذي كان زوجها.. هي الآن مطلقة.. وأرسلت لها رسالة قلت فيها: مين زوجك هذا الذي أنزل بمستواي وأتعرف عليه.. أنا سأبكيكِ بدل الدموع دمًا".

وتابعت: "آذتني مع أهلي، وقطعت علاقتي مع أختي شهورًا.. اتهمتني في شرفي.. ضرتني في شغلي.. تحكي مع المخرجين من حساب وهمي باسمي وتعتذر عن الأعمال".

وأكدت البكري، أنها "انتقمت منها دون تخطيط منها"، قائلة: "بفضل الله رب العالمين ما احتجت للتفكير.. الله سبَّب الأسباب، وجعلني آخذ حقي وحق كل الذين آذيتهم.. آذيتها بالرسالة"، رافضة الكشف كيفية انتقامها من تلك الفنانة.

وتعرضت الفنانة تولين البكري مؤخرًا لانتقادات واسعة، إثر نشرها صورة لها وهي في "المسبح"، وذلك بعد انتقادها لجرأة الآخرين في التصوير.

وكانت "البكري" قد أثارت جدلًا واسعًا، عقب نشرها منشورًا غامضًا عبر حسابها على "فيسبوك"، وهي تهاجم فيه زوجين، دون أن تكشف عن هويتهما، متهمة إياهما بـ "قلة الحياء" بسبب نشرهما علنًا تفاصيل علاقتهما.