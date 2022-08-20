6 أندية أوروبية تتصارع للتعاقد مع سالم الدوسري من الهلال

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سالم الدوسري
سالم الدوسري

تصدر اللاعب الدولي السعودي سالم الدوسري، اليوم السبت الموافق 20 أغسطس 2022، تريند مؤشرات بحث موقع جوجل العالمي في مصر، وذلك عقب اهتمام العديد من الأندية الأوروبية لضمه خلال الفترة المقبلة. 

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، تفاصيل اهتمام 6 أندية أوروبية للتعاقد مع سالم الدوسري من الهلال السعودي، وهي على النحو التالي:-

تفاصيل اهتمام 6 أندية أوروبية للتعاقد مع سالم الدوسري من الهلال

وأكدت تقارير صحفية تركية، على رغبة نادي فنربخشة التركي في ضم لاعب وسط الهلال والمنتخب السعودي سالم الدوسري في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لصحيفة "فوتوماك" التركية، فإن البرتغالي خورخي جيسوس مدرب فنربخشة الحالي والهلال السعودي السابق يرغب في التعاقد مع المخضرم سالم الدوسري مؤكدًا ثقته الكبيرة في قدرات اللاعب وحاجة الفريق التركي لمهاراته الهجومية وقدرته على تسجيل وصناعة الأهداف.

جيسوس الذي تولى تدريب الهلال السعودي في عام 2018، أكد في تصريحات لصحفية تركية رغبته الجامحة في تعزيز صفوف الفريق بلاعب وسط هجومي من دون الكشف أسماء.

وتسعى العديد من الأندية الأوروبية أيضا للتعاقد مع سالم الدوسري، من بينها نيوكاسل يونايتد ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي وناديا ألميريا وفياريال في الدوري الإسباني، بجانب أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

وكان سالم الدوسري سبق وأن خاض تجربة احترافية في صفوف فياريال الإسباني لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة في عام 2018، كما شارك أيضا في إحدى المباريات كبديل أمام فريق ريال مدريد الإسباني.

أرقام سالم الدوسري مع الهلال السعودي والمنتخب

سالم الدوسري صاحب الـ30 عامًا والذي يلعب ضمن صفوف فريق الهلال السعودي الأول منذ عام 2011، لعب مع الفريق الأزرق 291 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 69 هدفًا وصنع 50 آخرين.

ويعد سالم الدوسري أحد أهم وأبرز اللاعبين في تشكيلة الهلال والمنتخب الوطني السعودي، حيث يملك في رصيده 53 مباراة دولية، سجل خلالها 14 هدفًا.

وشارك سالم الدوسري في 31 مباراة مع الهلال في مختلف البطولات خلال الموسم الماضي، وسجل 15 هدفًا وصنع 6 تمريرات حاسمة لزملائه.

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