عيار 21 يتراجع.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في الأسواق

تعرف على أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب واحدة من الموضوعات المهمة التي يزيد البحث عنها بشكل يومي، نظرا لأهميتها الكبيرة للمقبلين على الزواج أو الراغبين في الاستثمار بالمعدن الأصفر، حيث أنه سلعة ادخارية.

أسعار الذهب

وسجلت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعا ملحوظا مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية، لجميع أعيرة الذهب إذ تراجع سعر أوقية الذهب 10 دولارات لتسجل 1751 دولارا بعدما اقتربت في وقت سابق من 2000 دولار.

تراجع أسعار الذهب

وتراجعت أسعار الذهب عيار 21 في مصر اليوم ليسجل 1072 جنيها بعدما وصل إلى 1092 جنيها صباح أول أمس في بداية التعاملات، كما سجل سعر الذهب عيار 21 أول أمس بنهاية التعاملات 1083 جنيها.

اضطراب أسعار الذهب

واضطربت أسعار الذهب في الآونة الأخيرة، حيث شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير متوقع ووصلت إلى مستوى غير مسبوق، في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث تخطى سعر جرام الذهب عيار 21 حاجز الـ1200 جنيه في 9 مايو الماضي.

أسعار الذهب عيار 21

وسجلت أسعار الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في جمهورية مصر العربية، اليوم في مصر 1072 جنيها.

وترصد بوابة الفجر أسعار الذهب اليوم السبت الموافق الـ20 من أغسطس 2022، في السطور التالية:

أسعار الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم السبت عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر 1072 جنيها للجرام دون مصنعية.

أسعار الذهب عيار 24

وبلغت أسعار الذهب عيار 24 اليوم 1225 جنيها

أسعار الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب اليوم السبت عيار 18: 919 جنيها

سعر أونصة الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم السبت عيار 24: 38102 دولارا.