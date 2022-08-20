موانئ بورسعيد تسجل تداول 29 سفينة للحاويات والبضائع العامة

ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس،اليوم /لسبت،أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 29 سفينة خلال عمليات التدوال.

وأوضحت المنطقة في بيان أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 5 سفن حاويات وخروج 3 سفن وتتواجد على الأرصفة 6 سفن،ومن المنتظر دخول 4 سفن،كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة وتتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات بالإضافة إلى سفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة.

أسامة ربيع: قناة السويس قضت على الطرق البديلة

عقب الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على الاحتفال بمرور 7 سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة، قائلا: "7 سنوات عدوا وكأنهم 7 شهور".

زيادة السفن العابرة لقناة السويس

وأشار "ربيع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن قناة السويس الجديدة إضافة كبيرة للمجرى الملاحي، حيث كان متوسط عدد السفن العابرة قناة السويس قبل افتتاح قناة السويس الجديدة نحو 42 سفينة، بينما متوسط السفن العابرة يوميا حاليا 62 سفينة، وهناك أيام يعبر بها 89 سفينة.

عائد قناة السويس الجديدة

ولفت إلى أن قناة السويس الجديدة ساهمت في عبور السفن العملاقة بالممر الملاحي، والذي يصل الغاطس لها إلى 17 متر، معلقا: "عمارة 6 أدوار تحت المياه بتعدي بقناة السويس"، مؤكدا أن قناة السويس الجديدة قضت على الطرق البديلة، مضيفا: "تمكنا من جمع ما دفعه المصريين في إنشاء قناة السويس الجديدة بعد افتتاحها بنحو 6 شهور".