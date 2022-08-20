موعد انطلاق معرض أهلا مدارس 2022.. تعرف على أبرز التخفيضات

يبحث عدد كبير من المواطنين وخاصة أولياء الأمور، خلال الفترة الأخيرة، عن موعد انطلاق معرض أهلا مدارس 2022 للتعرف على أجدد المستلزمات الخاصة بالمدارس وأبرز التخفيضات، وذلك لمساعدة أولياء الأمور وإعانتهم على متطلبات الحياة الصعبة، َتقديم لهم يد العون.

وقبل بداية العام الدراسي الجديد من كل عام، تطلق وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة، معرض أهلا مدارس لمساعدة أولياء الأمور والطلبة على شراء احتياجاتهم قبل دخول المدارس.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، موعد انطلاق معرض أهلا مدارس 2022 وأبرز التخفيضات، وذلك وفقا لما ذكرته وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان لها، وهي على النحو التالي:-

موعد انطلاق معرض أهلا مدارس 2022

وينطلق معرض أهلا مدارس وفق وزارة التموين، اعتبارا من يوم الخميس الموافق 1 سبتمبر 2022 المقبل، ويستمر إلى يوم 10 من الشهر نفسه.

مكان إقامة معرض أهلا مدارس 2022

ويقام معرض أهلا مدارس 2022 بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر.

تخفيضات معرض أهلا مدارس 2022

يتضمن معرض أهلا مدارس طرح كل المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة بأسعار مخفضة، تتراوح من 20 إلى 30%.

ويعمل المعرض الذي يقام تحت إشراف وزارة التموين، على توفير المنتجات الغذائية التي يحتاجها الطالب من منتجات المربى والعسل وكل مستلزمات الغذائية التي يحتاجها سندوتش الطلاب الذي يذهبون به إلى المدارس يوميا.

كما تم تخصيص جناح في المعرض خاص لطرح الأحذية والجلود والملابس «اليونيفورم» لطلاب المدارس.

ويهدف المعرض إلى طرح المستلزمات المختلفة مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعات المحلية، وتوفير كل المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب في مراحل التعليم المختلفة.

وذكرت وزارة التموين أن معرض أهلا مدارس سيشارك به ما يقرب من 200 شركة من كبرى الشركات المنتجة للأدوات المدرسية والمكتبية وشنط المدارس، بالإضافة إلى شركات الاتصالات التي سيكون دورها العمل على توفير الإنترنت لطلاب المدارس والجامعات بأسعار مخفضة، ومشاركة كبرى الشركات لطرح أجهزة الكمبيوتر وأجهزة لاب توب.