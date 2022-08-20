نتيجة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 20/08/2022 بالدوري

يحل نادي أرسنال ضيفا على بورنموث في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز حيث تنطلق هذه الموقعة في الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر الموافق الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية في موقعة خاصة لدى رفاق محمد النني حيث يسعى مايكل أرتيتا مدرب الجانرز لتحقيق الفوز الثالث على التوالي في البريميير ليج الذي سيضمن له الصدارة ولو بشكل مؤقت بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي قبل مباراة الأخير أمام نيوكاسل يونايتد في الجولة ذاتها وهو ما يضع الضغط على أرتيتا الراغب في انطلاق قوية نحو المنافسة على اللقب في هذا الموسم بعدما دعم صفوفه بالتعاقد مع جابرييل خيسوس من مان سيتي من أجل تعويض رحيل بيير أوباميانج إلى نادي برشلونة الإسباني في الموسم الماضي ولذلك فإن كل الأنظار مع الجانرز في هذه الموقعة.





نتيجة مباراة ارسنال وبورنموث





وحقق أرسنال قبل مباراة بورنموث فوزين على التوالي كان لجابرييل خيسوس النصيب الأكبر فيهما من التألق على حساب كريستال بالاس بهدفين نظيفين ثم ليستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدفين لذلك فإن أرتيتا يبحث عن خطف الانتصار بأي طريقة حتى يؤكد للجميع أن فريقه قادر على مجاراة ليفربول ومانشستر سيتي وتوتنهام وتشيلسي في هذا الموسم الصعب.









يعتمد تشكيل أرسنال ضد بورنموث على قوة خيسوس وأوديجارد وتوماس بارتي وتشاكا فيما من المؤكد أن محمد النني سيكون على دكة البدلاء في هذه الموقعة بالنظر إلى اعتماد أرتيتا على بارتي وتشاكا معا في هذا الموسم باستمرار.









أما فريق بورنموث مع المدرب سكوت باركر ففاز بهدفين نظيفين على أستون فيلا ثم سقط برباعية نظيفة أمام مانشستر سيتي في الجولة الماضية لذلك يحاول تصحيح مساره سريعا في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى لا يكون عرضة لطمع الأندية الكبرى في عودته إلى دوري الدرجة الأولى من جديد خاصة أنه صعد إلى الأضواء بعد عناء في هذا الموسم ولذلك سيحاول استغلال عاملي الأرض والجمهور من اجل تحقيق الفوز على أرسنال في وجود نجومه مور وسولانكي وستانسيلاس.





