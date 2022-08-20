حريق كارفور اسكندرية.. ننشر التفاصيل الكاملة وأسباب اشتعال النيران في سيتي سنتر المول (صور وفيديو)

أصبح حريق كارفور اسكندرية الأكثر بحثًا الآن على محركات الإنترنت، حيث نشب ظهر اليوم السبت الموافق 20 أغسطس حريقًا هائلًا في مبنى مول سيتي سنتر كارفور.

وعلى الفور انتقلت قوات الإطفار للسيطرة على حريق كارفور اسكندرية، وتستمر قوات الإطفاء في إخماد النيران في سيتي سنتر كارفور الاسكندرية بمحرم بك، وفيما يلي نستعرض معكم التفاصيل الكاملة لحريق كارفور اسكندرية والأسباب التي أدت إلى الحادث.

التفاصيل الكاملة لـ حريق كا ر فور اسكندرية

وعن التفاصيل الكاملة لـ حريق كارفور اسكندرية، فقد تلقى اللواء خالد البروي مدير أمن الإسكندرية ومساعد الوزير بلاغًا من شرطة النجدة بوجود حريق بمركز تجاري وسط المدينة، وانتقلت قوات الحماية المدنية بسيارتها وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحريق، ونجحت في إخماد حريق كارفور اسكندرية.

أسباب حريق كارفور اسكندرية

أما أسباب حريق كارفور اسكندرية، فقتواصل قوات الحماية المدنية محاولاتها السيطرة عى النيران وألسنة اللهب المتصاعدة من المول، فيما رجحت المعاينة الأولية أن يكون نتج عن ماس كهربائي.

مشاهدة مروع من حريق كارفور اسكندرية

وكانت هناك مشاهدة مروع من حريق كارفور اسكندرية، حيث غطت السحب السوداء سماء المكان بالكامل، ولم يصرح أحد المسؤولين بأية أسباب معلنة للحريق، حتى الآن، وانتشرت عشرات الصور في مواقع التواصل الاجتماعي من مرتادي المول وظهر التدافع بين الجمهور للخروج بسياراتهم مسرعين من موقع الحادث.

حريق كارفور اسكندرية

حريق كارفور اسكندرية

حريق كارفور اسكندرية

كما غطت السحب السوداء سماء المكان بالكامل، وقال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن حريق كارفور اسكندرية تم إخماده وجار عملية التبريد.

حيث أوضح أن حريق كارفور اسكندرية بدأ في منطقة الألعاب أولًا ثم انتشر، وجار حصر الخسارئر، وأكد أن المحافظة تتابع مع مدير أمن سكندرية.

حيث طمئن محافظ الإسكندرية إنه لا يوجد أي إصابات خطيرة، وقال أن حالاتين اختناق وحالة كسر في القدم بسبب الركد، وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة انتقل إلى مكان الحادث للتعاوين لمعاينة أسباب وقوع حريق كارفور اسكندرية.

وقد انتشرت عشرات الصور في مواقع التواصل الاجتماعي من مرتادي المول وظهر التدافع بين الجمهور للخروج بسياراتهم مسرعين من موقع حادث حريق كارفور اسكندرية.