عاجل .. ارتفاع أسعار الذهب فى مصر

شهدت أسعار الذهب فى مصر، خلال التعاملات المسائية اليوم السبت، قبيل الإجازة الإسبوعية للصاغة، ارتفاعًا طفيفًا، وتعتبر أسعار الذهب واحدة من الموضوعات المهمة التي يزيد البحث عنها بشكل يومي، نظرًا لأهميتها الكبيرة للمقبلين على الزواج أو الراغبين في الاستثمار بالمعدن الأصفر، حيث أنه سلعة ادخارية.

أسعار الذهب فى مصر اليوم

عيار 21 : 1078 جنيها

عيار 24 : 1232 جنيها

عيار 18 : 924 جنيها

الجنيه الذهب : 8624 جنيها

أسعار الذهب

وسجلت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعا ملحوظا مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية، لجميع أعيرة الذهب إذ تراجع سعر أوقية الذهب 10 دولارات لتسجل 1751 دولارا بعدما اقتربت في وقت سابق من 2000 دولار.

اضطراب أسعار الذهب

واضطربت أسعار الذهب في الآونة الأخيرة، حيث شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير متوقع ووصلت إلى مستوى غير مسبوق، في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث تخطى سعر جرام الذهب عيار 21 حاجز الـ1200 جنيه في 9 مايو الماضي.

ووفقا لخبراء فإن سعر الذهب في مصر يتجاوز معدلات سعر الذهب العالمي الذي سجل أدنى مستوياته في 3 أسابيع وسط استقرار سعر الدولار في البنوك، حيث سجل سعر أوقية الذهب عالميا اليوم، نحو 1747 دولار، منخفضا من 1801 دولار ببداية تعاملات الأسبوع المنصرم.

سعر الدولار اليوم في مصر

تباين سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي، حيث بلغ 19.10 جنيه للشراءو 19.17 جنيه للبيع، حسب نشرة البنك المركزي.

وحافظ سعر الدولار اليوم على مستواه لدى البنك الأهلي عند 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في بنك مصر.

كما لم يتغير سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لدى البنك التجاري الدولي CIB ليبقى عند مستوى 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصر

سعر اليورو اليوم في مصر

تراجع سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك المركزي، إلى 19.42 جنيه للشراء، و19.51 جنيه للبيع، حسب نشرة البنك المركزي.

كما هبط سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي ليسجل نحو 19.18 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع. وهو نفس سعر اليورو اليوم في بنك مصر.

فيما استقر سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB ليسجل نحو 19.40 جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصر

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، نحو 5.08 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع حسب نشرة البنك المركزي.

وحافظ الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك الأهلي على سعر تداول عند 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع. وتكرر السعر لدى بنك مصر.

كما لم يتغير سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB ليبقى عند مستوى 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم في مصر

استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري، عند 5.19 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

كما بقي سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي عند 5.19 جنيه للشراء، و5.21 جنيه للبيع.

وتباين سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، ليسجل 62.19 جنيه للشراء، و62.52 جنيه للبيع.

فيما تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري، إلى نحو 59.99 جنيه للشراء، و62.33 جنيه للبيع.

كان البنك المركزي المصري قد خالف توقعات أغلب بنوك الاستثمار بشأن رفع سعر الفائدة، حيث قرر الإبقاء على سعر الفائدة كما هي دون تغيير.

وقررت لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة كما هي دون تغيير، خلال اجتماع الخميس 18 أغسطس/آب للمرة الثانية على التوالي، وللمرة الثالثة خلال عام.

وحدد البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25%، 12.25% و11.25% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75%.