مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو بث مباشر الريال 20-8-2022 الدوري الاسباني

يلا شوت الجديد ريال مدريد مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو اليوم صدام ناري في مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو اليوم على ملعب الأخير في إطار لقاءات الأسبوع الثاني من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز حيث اللقاء المنتظر في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر الموافق الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية بعدما فجر كارلو أنشيلوتي المدير الفني للنادي الملكي مفاجأة من العيار الثقيل في قائمة هذا اللقاء باستبعاد البرازيلي كاسيميرو منها والموافقة على رحيله إلى نادي مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي وهو اللاعب الشاب الذي كان أحد أهم عناصر فوز الريال بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني في الموسم الماضي ويبدو أن أنشيلوتي مقدم على خطأ فعله الريال قديما بالاستغناء عن مكاليلي من وسط الملعب وعدم القدرة على تعويضه فيما بعد رغم كثرة الصفقات التي عرضها الفريق بعد ذلك.





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رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو مباشر واستطاع نادي ريال مدريد أن يعبر فخ نادي ألميريا في الجولة الأولى ويفوز بهدفين مقابل هدف بعد لقاء عصيب لذلك يبحث أنشيلوتي عن تحقيق الفوز الثاني على التوالي من أجل انتزاع الصدارة بشكل مبكر في بداية رحلة الحفاظ على اللقب للموسم الثاني بعدما توج بالليجا في الموسم الماضي على حساب برشلونة وأتلتيكو مدريد كما فاز على ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا بهدف نظيف سجله فينيسيوس جونيور.





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يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو اون لاين شكيل ريال مدريد ضد سيلتا فيجو سيعتمد في المقام الأول على فكرة الضغط الهجومي المبكر من أجل التسجيل في الشوط الأول بوجود إدين هازارد وكريم بنزيما وفينيسيوس جونيور في خط الهجوم من أجل حرمان أصحاب الأرض من التفكير في الهجوم على مرمى تيبو كورتوا رغم أن الفريق معروف عنه قدرته على اللعب بقوة وتقديم عروض رائعة أمام الكبار في الدوري الإسباني.





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يلا شوت الجديد ريال مدريد اون لاين أما فريق سيلتا فيجو فيتطلع لتحقيق الفوز على ريال مدريد خاصة أن اللقاء يقام في أرضه وبين جماهيره ولديه عدد كبير من اللاعبين القادرين على تسجيل الأهداف في الريال أو برشلونة وهو الأسلوب الذي ظهر به الفريق في الموسم الماضية أمام الكبار قبل انطلاق هذا اللقاء ونقله عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 3 في الليجا.





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