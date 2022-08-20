بث مباشر ريال مدريد اليوم | مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو اليوم 20/8/2022 الدوري الاسباني

يلا شوت الجديد بث مباشر ريال مدريد اليوم لايف كورة ستار مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو مباشر يواصل نادي ريال مدريد رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني عندما يحل ضيفا ثقيلا على نادي سيلتا فيجو اليوم في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين في الجولة الثانية من الليجا حيث المواجهة الفنية الخاصة بين الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للنادي الملكي وإدواردو كوديه المدير الفني لسيلتا فيجو لذلك فإن الجميع يترقب ما يمكن أن يدور في هذا اللقاء من أجل معرفة مدى قدرة الريال على الدفاع عن لقبه في ظل المنافسة الشرسة المتوقعة من برشلونة بعد الصفقات المميزة التي عقدها في الميركاتو الصيفي وعلى رأسها روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ الألماني لتدعيم خط الهجوم بينما استغنى أنشيلوتي البرازيلي كاسيميرو من أجل الانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي ويبدو أنه سيعتمد على تشواميني في وسط الملعب باستمرار خلف الثلاثي الهجومي كريم بنزيما وفينيسوس جونيور ورودريجو.





مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو





موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو والقنوات الناقلة

من المقرر أن تبدأ هذه الموقعة في الساعة 10 مساء حسب توقيت القاهرة ما يكون في الساعة 11 حسب توقيت مكة المكرمة ويتم نقلها من خلال قناة بي إن سبورتس إتش دي 3 التي تحرص على نقل مباريات بطولة الدوري الإسباني الممتاز في كل موسم.





تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد سيلتا فيجو





في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: داني كارفاخال وإيدير ميليتاو وديفيد ألابا وميندي.

في خط الوسط: لوكا مودريتش وتشواميني وكامافينجا.

في خط الهجوم: إدين هازارد وكريم بنزيما وفينيسيوس جونيور.





مشاهدة مباراة ريال مدريد مباشر اليوم





وأفلت نادي ريال مدريد من فخ ألميريا في الجولة الأولى على ملعب سانتياجو برنابيو من خلال الفوز بنتيجة 2-1 فقط وهو الفريق الذي يملكه تركي آل الشيخ في إسبانيا لذلك لا يريد أنشيلوتي تكرار هذا الفخ أمام سيلتا فيجو رغم صعوبة اللقاء ورغم غياب كاسيميرو وتوني كروس عن النادي الملكي في هذا اللقاء.





بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم





وحقق فريق سيلتا فيجو التعادل المثير مع إسبانيول في الجولة الأولى بهدفين لكل فريق لذلك فإنه مع المدير الفني إداوردو كوديه يخطط لتحقيق الفوز الأول في الدوري الإسباني من خلال الاعتماد على قوة لاعبيه إياجو أسباس وسولاري.





البث المباشر لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو

