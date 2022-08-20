أعبد الله فيك

السلام عليكم استاذة نيفين عندي مشكلة وخايفة آخد قرار فيها أبوظ الدنيا قلت ابعتلك ويارب يكون عندك النصيحة،

باختصار انا جوزي بحبه جدا ولما اخترته ووافقت عليه كنت بحبه على بعضه حتى بعيوبه وبتقي ربنا فيه والله العظيم.. بحاول طول الوقت اعبرله عن الحب دة بالكلام والتصرفات عشان حياتنا تكمل على خير خصوصا احنا مش بقالنا كتير متجوزين.. هو انسان هايل لكن كل مشكلته إنه ما اترباش على إنه يعبر عن مشاعره خالص ودة بيخليني احس بالاحباط وساعات بشك إنه بيحبني اصلا وكل ما أبادر بكلمة أو موقف الاقي الرد فاتر مع ابتسامة بسيطة.. بحس ان دة مش كفاية لاني والله بعمل مجهود كبير عشان نعيش في استقرار.. بحتاج اسمع منه كلمه حلوة أو تقدير على تعب في البيت أو كلمة يوصف بيها لبس جديد عجبه.. لكن الصمت اللي هو فيه بيخلي حماسي يقل كتير.. اقوم ارجع تاني افكر نفسي بإن دة طبعه لكن مع الوقت وغصب عني بضايق بجد وصعب عليا اكلمه في حاجة زي كدة هحس بحرج كبير.. دلوقتي انا مش عارفة اعمل ايه هل شكي فيه في محله ولا هو بطل يعزني ويحبني.. وبسأل نفسي هو احنا هتفضل كدة ؟! والله ما عارفة اعمل ايه ممكن تساعديني ؟ اشكرك شكرا جزيلا

مها محسن

فضفضة

محررة الصفحة.. نيفين حجازي



صديقتي العزيزة.. لا تفترضي اشياء بالنيابة عن زوجك. وشعورك بالحرج من الكلام معه ليس في محله ولا هو التصرف السليم.. عادة ما يكون الزواج المبني على حب اه دلال على الطرفين.. فلماذا لا تستثمري تلك المشاعر في التحدث إلى روحك بروحك اللطيفة التي شعرت بها من رسالتك ؟ التواصل بين الازواج بالحديث الراقي اخد اسباب استمرار ونجاح هذه العلاقة الرائعة.. فلا تتركي الوقت يمضي وانتي تلعبين دور المتفرج.. خذي القرار حددي يوم بالاتفاق مع زوجك واخبريه انك ترغبين في الحديث معه.. وبكل صراحة ضعي المواقف في موقع الوضوح وتكلمي.. لا اعتقد خاصة وإنه يحبك إنه سيقابل كلامك بالصد بل ربما بالصمت حسب ما اعتاد.. احرصي على توضيح فكرة اشتياقك لكلماته الرقيقة وان تعبيره عن حبه لك سيزيد من سعادتك كثيرا.. ومع تكرار تبادل الحديث انا متأكدة إنه سيعيد النظر.. لكن في الوقت نفسه لا تدعيه يشعر بانك تراقبي رد فعله اتركيه يأخذ وقته في التغيير لإنه كما ذكرتي هو ام يعتاد على التعبير عن مشاعره داخل اسرته فمن الصعب التحول فجأة.. وايضا احرصي على التزامك بالطريقة التي اعتاد هو عليها منكي.. لا تشعربه بالحرج أو إنه مقصر.. كل ما اقصده ان تصل له فكرة انك بحاجة إلى تبادل كلمات الحب والاعجاب لإنه ا بكل بساطة تزيد من شعور ثقتك بنفسك وثقتك في حبكما.

صديقتي العزيزة.. ارجو ان ترسلي إلى مرة اخرى لاسمع اخبار تسعدني.. تحياتي.. نيفين حجازي