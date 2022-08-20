لبنان: ارتفاع مستمر بأسعار صرف الدولار أمام الليرة خلال أسبوع

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية بشكل يومي ومستمر منذ يوم الثلاثاء الماضي وحتى اليوم السبت; لتسجل مستويات غير مسبوقة على منصة صيرفة الرسمية وبالسوق غير الرسمية وبمكاتب الصرافة، وهو ما انعكس على أسعار السلع والمنتجات في الأسواق، بالإضافة إلى خدمات الاتصالات والإنترنت التي باتت مسعرة بالدولار وفقا لسعر منصة صيرفة.

ووصل سعر الدولار في السوق غير الرسمية إلى حاجز 34 ألف ليرة للدولار الواحد في تعاملات اليوم ليكون أعلى معدل صرف يومي مستمر، حيث سبق وأن وصل إلى هذا المستوى لساعات معدودة قبل أكثر من 7 أشهر قبل أن يهبط مرة أخرى لمستوى 25 ألف ليرة للدولار.

إلا أن سعر اليوم مستقر حتى ختام تعاملات اليوم، كما أنه يأتي بعد ارتفاع تدريجي ومستمر منذ مطلع الأسبوع الجاري الذي بدأ يوم الثلاثاء بسعر صرف 31 ألف ليرة للدولار.

وعلى منصة صيرفة، انتهت تعاملات الأسبوع مساء أمس بارتفاع قياسي غير مسبوق للمنصة بعدما سجلت 26900 ليرة للدولار بزيادة تدريجية على مدار الأسبوع تقدر بنحو 500 ليرة للدولار في أعلى معدل زيادة أسبوعي.

وفي مكاتب الصرافة، يتم بيع الدولار اليوم على سعر 33500 ليرة للدولار الواحد وذلك تحسبا للتقلبات في سعر الصرف، وسط مخاوف من استمرار الارتفاع في سعر الصرف وتأثيره على أسعار السلع والمنتجات.