أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الأحد 21 أغسطس 2022

استقرت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد 21 أغسطس 2022، مع بداية عودة القطاع المصرفي للعمل بعد الإجازة الإسبوعية، وقد شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصرى ارتفاع خلال تعاملات الشهر الجاري بالبنوك المصرية.

أسعار صرف الدولار

وتداولت البنوك أسعار صرف الدولار ما بين "19.08 - 19.13" جنيه للشراء، و"19.16 - 19.18" جنيه للبيع، وسجل الدولار أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.08 جنيه، وأعلى مستوى للبيع ليصبح 19.18 جنيه في البنك المصري الخليجي والعربي الإفريقي، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية.

وفي أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي ومصر" سجل سعر صرف الدولار 19.10 جنيه للشراء و19.16 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل الدولار 19.08 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الصرف في البنك التجاري الدولي 19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي سجل الدولار 19.13 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات أسعار الدولار أمام الجنيه المصري 19.09 جنيه للشراء و19.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبي اليوم

ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 19.10 للشراء، 19.39 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

أسعار الجنيه الاسترليني في البنوك اليوم:



وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB نحو 23.07 جنيه للشراء، و23.49 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر

زاد سعر الجنيه الإسترليني، اليوم، في مصر لدى البنك المركزي إلى مستوى 23.04 جنيه للشراء، و23.17 جنيه للبيع، مقابل 23.03 جنيه للشراء، و23.13 جنيه للبيع أمس، حسب نشرة البنك المركزي.

بينما تراجع سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي في مصر) إلى 22.77 جنيه للشراء، و23.14 جنيه للبيع، مقابل 23.08 جنيه للشراء، و23.26 جنيه للبيع أمس.

كما هبط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك مصر إلى مستوى 22.89 جنيه للشراء، و23.14 جنيه للبيع، مقابل 23.08 جنيه للشراء، و23.26 جنيه للبيع أمس.

وانخفض أيضًا سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)، إلى نحو 22.93 جنيه للشراء، و23.13 جنيه للبيع، مقابل 23.09 جنيه للشراء، و23.28 جنيه للبيع أمس.

وعن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في إيجي بنك "EG Bank" فسجل نحو 23.09 جنيه للشراء، و23.50 جنيه للبيع.

وجاء أقل سعر صرف للجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى بنك SAIB بنحو 23.02 جنيه للشراء، و23.18 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الإسترليني في بنك الامارات دبي الوطني: 23.15 جنيه للشراء و23.19 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الإسترليني في بنك مصر23.12 جنيه للشراء و23.25 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الإسترليني في بنك الاهلي 23.12 جنيه للشراء و23.25 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الإسترليني في بنك التجاري الدولي 23.14 جنيه للشراء و23.27 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس 23.0 جنيه للشراء و23.27 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في مصر

صعد سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك المركزي، إلى نحو 19.43 جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع، مقابل 19.39 جنيه للشراء، و19.48 جنيه للبيع عند إغلاق تداولات، حسب نشرة البنك المركزي.

فيما تباين سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي)، ليسجل نحو 19.25 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع، مقابل 19.41 جنيه للشراء، و19.51 جنيه للبيع أمس.

وعن سعر اليورو اليوم في بنك مصر، فقد تباين أيضًا، ليسجل نحو 19.31 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع، مقابل 19.41 جنيه للشراء، و19.51 جنيه للبيع أمس.

كما تباين سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر) ليسجل نحو 19.40 جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع، مقابل 19.40 جنيه للشراء، و19.53 جنيه للبيع أمس.

أسعار الريال السعودي في البنوك اليوم:



بلغ سعر صرف الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، 5.02 للشراء، و5.04 للبيع، وذلك بالبنك الأهلي المصري، وهو من أكبر البنوك الحكومية في مصر.

سعر الريال السعودي في بنك مصر



أظهرت مؤشرات التداول ببنك مصر، وهو أحد أكبر البنوك الحكومية في مصر، وصول سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه، إلى 5.02 للشراء، و5.04 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

أما في البنك التجاري الدولي «CIB»، وهو أحد أكبر البنوك الخاصة، فوصل سعر الريال السعودي إلى 5.02 للشراء، و5.04 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

أظهرت مؤشرات التداول ببنك المصرف المتحد، وصول الريال السعودي إلى سعر 4.87 للشراء، و5.05 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

في بنك الإسكندرية، بلغ سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، إلى 5.006 للشراء، و5.047 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي، سعر 5.04 للشراء، و5.047 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الإفريقي الدولي

في البنك العربي الأفريقي الدولي، بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 4.9013 للشراء، و5.0658 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري QNB

أما في البنك الأهلي القطري QNB، فوصل سعر الريال السعودي إلى 4.9868 للشراء، و5.0486 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

أما في بنك قناة السويس، فسجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، سعر 5.002 للشراء، 5.051 للبيع.