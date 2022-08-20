عاجل.. "القبطية الأرثوذكسية" تصدر بيانا مهما وتكشف حقيقة تصاعد أدخنة من كنيسة مارجرجس في شبرا

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تفاصيل حادث كنيسة الشهيد مارجرجس بشارع جزيرة بدران في شبرا مصر.

وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بيان لها: "شهدت كنيسة الشهيد مار جرجس بشارع جزيرة بدران في حي شبرا مساء اليوم، أثناء اجتماع نهضة السيدة العذراء، انقطاع وعودة التيار الكهربائي لعدة مرات متتالية أدت إلى تصاعد دخان من المولد الكهربائي للكنيسة، قبل أن يعود التيار بشكل طبيعي".

وأضافت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بيانها: "على الفور تم إبلاغ الجهات المختصة التي حضرت وقامت على إصلاح المولد، ولم تقع أي خسائر بشرية أو مادية".