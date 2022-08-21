إعمار تبيع منصة الأزياء "نمشي" مقابل 335.2 مليون دولار

تعتزم شركة "إعمار" للتطوير العقاري في دبي بيع منصتها للتجارة الإلكترونية للأزياء "نمشي" إلى "نون" مقابل 335.2 مليون دولار.

صرحت شركة إعمار، المدرجة في سوق دبي المالي، أن مجلس إدارتها وافق من حيث المبدأ على بيع نمشي، رهنا بموافقة مجلس إدارة نون.

أطلق مؤسس ورئيس مجلس إدارة إعمار “محمد العبار”، نون في عام 2017 بمساعدة صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية. اشترت إعمار لأول مرة حصة 51% في نمشي مقابل 151 مليون دولار في عام 2017 من Rocket Internet، واستحوذت لاحقًا على الحصة المتبقية مقابل 129.5 مليون دولار.

وافق مجلس إدارة شركة "إعمار العقارية" (Emaar) الإماراتية بشكل مبدئي، على بيع شركة "نمشي" (Namshi) إلى شركة "نون" (Noon) في حال موافقة مجلس إدارة "نون" على الصفقة.

وفي بيان أصدرته "إعمار" من خلال نظام الإفصاح الإلكتروني في سوق دبي المالي، قالت الشركة إنَّ صفقة البيع المقرر إنجازها تتم لمصلحة طرف ذي علاقة بالشركة، مع الإشارة إلى أنَّ عضو مجلس الإدارة المعني "لم يشارك أو يصوّت في الاجتماع" كما جاء في البيان.

تبلغ قيمة الصفقة 335.2 مليون دولار، وهي ضمن النطاق الذي حدّده مقيّم مستقل معتمد من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات. ويمثّل هذا المقابل النقدي قيمة حصص "نمشي" بعد حسم ديونها ورأس المال التشغيلي الاعتيادي المطلوب من قيمة المنشأة التي تبلغ 350 مليون دولار.

حسب بيان "إعمار"؛ فإنَّها ستحصل على إجمالي قيمة سعر البيع كمقابل نقدي.

تأسست "نمشي" في دبي عام 2011، وهي منصة للتسوق الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط. واستحوذت "إعمار مولز"، صاحبة عدد من مراكز التسوق الرئيسية بدبي في 2019، بالكامل على "نمشي" بشرائها 49% من أسهم شركة التجارة الإلكترونية من "غلوبال فاشون غروب" في صفقة بقيمة 129.5 مليون دولار، وذلك بعد أن سبق لها أن اشترت 51% من "نمشي" من الشركة ذاتها في 2017 بمبلغ 151 مليون دولار

15 مليار درهم سيولة أسهم الإمارات في أسبوع

تباين أداء الأسهم خلال الأسبوع الثاني من أغسطس/ آب، مع ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي 0.7%، بدعم من قطاع العقارات، وخاصة سهم «إعمار العقارية» الذي ارتفع بأكثر من 5%، بينما تراجع مؤشر سوق أبوظبي 1.7%، بفعل «جني الأرباح»، وخاصة مع تراجع قوي لكل من «إي آند» و«أبوظبي الأول».



واستقطب السوقان سيولة أسبوعية بنحو 8.15 مليار درهم، بتداول 2.1 مليار سهم، عبر 77489 صفقة نفذها المستثمرون خلال 5 جلسات، وتوزعت السيولة على سوق أبوظبي بـ 6.46 مليار درهم، بتداول 1.26 مليار سهم، فيما سجل سوق دبي 1.7 مليار درهم، بتداول 843.3 مليون سهم.

واتجهت السيولة، كالمعتاد، على «العالمية القابضة» بـ 1.47 مليار درهم، ثم «أبوظبي الأول» 1.14 مليار درهم، فيما لمع نجم «إعمار العقارية» خلال الأسبوع، واستقطب 655 مليونًا، وسط نشاط شرائي واضح على السهم، دفعه لفوق مستوى 6 دراهم، قبل أن يغلق عند 5.91 درهم.