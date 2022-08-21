شاهد.. فيديو بالأقمار الصناعية يرصد التوسعات في المسجد الحرام خلال 17 عاما

شهد الحرم المكي الشريف عبر التاريخ العديد من التوسعات والتي بدأت في عهد الخلفاء الراشدين ولا تزال مستمرة حتى الآن، كانت من بينها التوسعات التي دشنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في عام 2015.

حيث حظيت مشاريع توسعة الحرم على اهتمام ملوك السعودية منذ أن بدأها الملك عبدالعزيز الذي شهد عهده صيانة المسجد وإصلاحه بالكامل عام 1344 هـجرية، مرورا بترميم الأسقف وطلاء الجدران والأعمدة في نفس العام.

كما تم تجديد مصابيح الإنارة وزيادة عددها إلى عدد ألف مصباح عام 1347 هـجرية، وإنارة المسجد الحرام بالكهرباء ووضع المراوح الكهربائية عام 1373 هجرية.

عندما توسعت مساحة المسجد إلى 28 ألف متر مربع، استمر الملك سعود بن عبدالعزيز في أعمال التوسعة التي بدأت عام 1375 هجرية واستمرت نحو 10 سنوات، والتي شملت فتح شارع خلف الصفا وبناء طابقين للمسعى وإعادة تصميم أرض المسعى وبناء سقيا زمزم.

وفي عهد الملك فهد بن عبدالعزيز، وُضع حجر الأساس لمشروع "أكبر توسعة للمسجد الحرام، الذي بدأ عام 1409 هجرية وشمل إضافة مساحة جديدة إلى الناحية الغربية للمسجد، هذا إلى جانب إضافة مبنى جديد إلى الحرم لاستقبال الزيادات في عدد الحجاج والمعتمرين.

خلال 17 عام..مُنذ 2004 إلى 2021 كانت هذه حجم التوسعة في "المسجد الحرام " تم تصوير المشهد من الاقمار الاصطناعية 🇸🇦❤️ pic.twitter.com/AmczlSfWIg — قريبًا في السعودية (@KSAsoon1) August 19، 2022

كما تضمنت أعمال التوسعة تجهيز الساحات الخارجية لاستيعاب أعداد المصلين الذين في ازدياد دائم ووصلت مساحة المسجد حينها 356 ألف متر مربع.

وفي عهد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، اُعتمد توسيع الحرم المكي على ثلاث مراحل والتي شملت اتساع ساحات الحرم لمليوني مصلٍّ وتوسعة صحن المطاف، والساحات الخارجية، هذا إلى جانب منطقة الخدمات ومحطات الكهرباء والمياه.

كما دشن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، في عام 2015، ثالث توسعة للمسجد الحرام والتي قُدرت تكلفتها بمليارات الدولارات وتألفت من خمسة مشروعات تشمل الساحات ومبنى التوسعة ومبنى الخدمات والأنفاق والطريق الدائري الأول. كما تضمن المشروع إنشاء 78 بابًا أوتوماتيكيا وتحيط بالحرم في الدور الأرضي فقط.