أسعار الدولار اليوم الأحد 21 اغسطس 2022 في البنوك

استقرت أسعار الدولار فى مصر، خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 21 أغسطس 2022، بعد انقضاء العطلة الإسبوعية للقطاع المصرفي في مصر، وسجل الدولار 19.10 جنيه للشراء و19.17 جنيه للبيع، حسب البنك المركزي المصري.

أسعار الدولار اليوم

عر الدولار فى البنك المركزى المصرى

19.09 جنيه للشراء.



19.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

19.10 جنيه للشراء.



19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

19.10 جنيه للشراء.



19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

19.12 جنيه للشراء.



19.18 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

19.12 جنيه للشراء.



19.18 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.15 جنيه للشراء.



19.18 جنيه للبيع.





سعر الدولار اليوم في مصر



وحافظ سعر الدولار اليوم على مستواه لدى البنك الأهلي عند 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في بنك مصر.

كما لم يتغير سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)، ليبقى عند مستوى 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار العالمي

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المائة إلى 107.69 بعد أن لامس في وقت سابق 107.74 وهو أعلى مستوى منذ 18 يوليو. والمؤشر في سبيله للصعود 1.9 في المائة هذا الأسبوع ليكون أفضل أداء له في عشرة أسابيع.



واستقر اليورو عند 1.0084 دولار. وتراجع الإسترليني 0.4 في المائة لأدنى مستوى في شهر مسجلا 1.1882 دولار.

واليورو في طريقه لتراجع نسبته 1.7 في المائة منذ الجمعة الماضية، مما سيجعله أسوأ أسبوع منذ الثامن من الشهر الماضي. أما الجنيه الإسترليني فعلى وشك تسجيل أسوأ أداء أسبوعي في أكثر من عام مع توقعات بأن يصل تراجعه الأسبوعي لاثنين في المائة، وفقا لـ "رويترز".

وارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني إلى 136.76. وتراجع اليوان الصيني لأقل مستوى في ثلاثة أشهر إلى 6.8150 للدولار في المعاملات المحلية بعد أن قلل البنك المركزي الصيني كثيرا نقطة المنتصف الاسترشادية ومع توقع المتعاملين لتراجع أكبر بسبب التباطؤ الاقتصادي.

وبالنسبة للعملات المشفرة، تراجعت بيتكوين 7 في المائة مسجلة 21793 دولارا وانخفضت إيثر 5.8 في المائة إلى 1737 دولارا.

سعر اليورو اليوم في مصر



تراجع سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك المركزي، إلى نحو 19.42 جنيه للشراء، و19.51 جنيه للبيع، مقابل 19.43 جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع أمس، حسب نشرة البنك المركزي.

كما هبط سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي ليسجل نحو 19.18 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع، مقابل 19.25 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع أمس. وهو نفس سعر اليورو اليوم في بنك مصر.

فيما استقر سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB ليسجل نحو 19.40 جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر



تراجع سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك المركزي إلى مستوى 23.00 جنيها للشراء، و23.10 جنيه للبيع، مقابل 23.04 جنيه للشراء، و23.17 جنيه للبيع أمس، حسب نشرة البنك المركزي.

وهبط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي إلى 22.56 جنيه للشراء، و22.87 جنيه للبيع، مقابل 22.77 جنيه للشراء، و23.14 جنيه للبيع أمس. وهو نفس سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك مصر.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)، عند نحو 22.93 جنيه للشراء، و23.13 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر



وسجل سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، نحو 5.08 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع حسب نشرة البنك المركزي.

وحافظ الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك الأهلي على سعر تداوله عند مستوى 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع. وتكرر السعر لدى بنك مصر.

كما لم يتغير سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB ليبقى عند مستوى 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

وكان البنك المركزي المصري قد خالف توقعات أغلب بنوك الاستثمار بشأن رفع سعر الفائدة، حيث قرر الإبقاء على سعر الفائدة كما هي دون تغيير.

وقررت لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة كما هي دون تغيير، خلال اجتماع الخميس 18 أغسطس/آب للمرة الثانية على التوالي، وللمرة الثالثة خلال عام.

وحدد البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25%، 12.25% و11.25% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75%.



