«الشؤون الإسلامية» بنجران تطلق البرنامج الدعوي الصيفي «مفاتيح الخير»



أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، البرنامج الدعوي الصيفي (مفاتيح الخير) والذى يقام فى محافظة شرورة ويستمر لمدة خمسة أيام.



ما هو البرنامج الدعوى الصيفي "مفاتيح الخير"



اشارت وزارة الشئون الاسلامية ان برنامج مفاتيح الخير يشتمل على الدورة العلمية الثلاثين في جامع خادم الحرمين الشريفين بالمحافظة، ويصاحبها الدورة التأسيسية لمنسوبي المساجد على نظام العقود بجامع الأبوين، وكذلك ندوة نهج السلف، وندوة دور الإمام والخطيب في الفتن والأزمات، واوضحت الوزارة ان برنامج مفتايح الخير موجه إلى الأئمة والخطباء والمؤذنين والدعاة وطلبة العلم بقاعة نهج الرواد، وكما يقيم البرنامج الصيفي مجموعة من الدروس والكلمات حيث تم مراعاة تغطية جوامع ومساجد محافظة شرورة مع إقامة خطب الجمعة في جوامع المحافظة..

كما يصاحب ذلك البرنامج النسائي بمشاركة الداعيات المختصات والذي يقام بدور تحفيظ القرآن الكريم، وقاعة قصر الخير، وفي عدد من مصليات النساء.

وتم تدشين المسابقة الفكرية الموجهة للشباب والفتيات على كتاب (الغلو، مظاهره، أسبابه، علاجه) لفضيلة الشيخ محمد بن ناصر العريني، وتقديم العلامة معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان.

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اماكن اقامة البرنامج الدعوي الصيفي "مفاتيح الخير"



اوضحت وزارة الشئون الاسلامية ان برنامج "مفاتيح الخير "سوف يقام فى مركز الدعوة والإرشاد بشرورة، بالتعاون مع البرنامج العلمي (متون)،ومعهد الأئمة والخطباء بالوزارة.



اهداف برنامج "مفاتيح الخير"

والجدير بالذكر ان برنامج مفاتيح الخير يهدف إلى ترسيخ اللحمة الوطنية بين أبناء المملكة، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، ويأتي ضمن البرامج والأنشطة الدعوية والعلمية التي ينفذها الفرع لحث الناس على طلب العلم، وتوعيتهم بأمور دينهم ودنياهم، ونشر الوعي المجتمعي، وترسيخ الأمن الفكري وهذا ما صرح به المدير العام لفرع الوزارة بنجران و المشرف العام على البرنامج الدكتور عبدالرحمن العصيمي.