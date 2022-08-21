أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 21 اغسطس 2022

استمر تراجع سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 21 أغسطس 2022 مع بداية التعاملات اليومية بالأسواق المحلية.

وجاء سعر جرام الذهب اليوم متراجعًا بمقدار ريال واحد عن سعر أمس الأول الجمعة، مع استقرار سعر المعدن الأصفر عالميًا مع إغلاق البورصة العالمية للذهب بسبب الإجازة الأسبوعية (السبت والأحد)، لكن تراجع حركة البيع والشراء بالأسواق المحلية في المملكة أدى إلى تراجع أسعار الذهب اليوم في السعودية.

ومن المعروف أن الذهب يتأثر عالميًا بمدى رفع وخفض قيمة الدولار، حيث يكون في علاقة عكسية بين الذهب وسلة العملات العالمية مثل: الدولار، واليورو، والين اليابانى، والجنيه الإسترلينى، واليوان الصينى، وغيرها من العملات، فكلما ارتفعت قيمة العملات انخفض سعر الذهب عالميًا، بينما إذا تراجعت قيمة العملات ارتفع سعر الذهب، في حين أن السوق المحلى بالمملكة يتأثر طرديًا بالسوق العالمى.



اضطراب أسعار الذهب

واضطربت أسعار الذهب في الآونة الأخيرة، حيث شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير متوقع ووصلت إلى مستوى غير مسبوق، في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث تخطى سعر جرام الذهب عيار 21 حاجز الـ1200 جنيه في 9 مايو الماضي.



ووفقا لخبراء فإن سعر الذهب في مصر يتجاوز معدلات سعر الذهب العالمي الذي سجل أدنى مستوياته في 3 أسابيع وسط استقرار سعر الدولار في البنوك، حيث سجل سعر أوقية الذهب عالميا اليوم، نحو 1747 دولار، منخفضا من 1801 دولار ببداية تعاملات الأسبوع المنصرم.

أسعار الذهب في الأسواق العالمية

استقر سعر الذهب في البورصة العالمية خلال التعاملات المسائية اليوم، حيث يوافق اليوم السبت إجازة البورصة العالمية، حيث استقرت الأوقية في العقود الفورية على الانخفاض وسعر 1747.06 دولار، كما استقرت سعر الأوقية في العقود الآجلة على الانخفاض وسعر 1760.30دولار.

أسعار الذهب في الدول العربية اليوم



سعر الذهب في السعودية اليوم

سجل عيار 24 نحو 210.63 ريال سعودي.

سجل عيار 21 نحو 184.30 ريال سعودي.

سجل عيار 18 نحو 157.97 ريال سعودي.

سعر الذهب في الإمارات اليوم

سجل عيار 24 سعر 206.52 درهم.

سجل عيار 21 سعر 180.71 درهم.

سجل عيار 18 سعر154.89 درهم.

أسعار الذهب في الأردن اليوم

سجل عيار 24 نحو 39.87 دينار أردني.

سجل عيار 21 سعر 34.88 دينار أردني.

سجل عيار 18 سعر 29.90 دينار أردني.

أسعار الذهب في تونس اليوم

عيار 24 سجل 177.90 دينار تونسي.

عيار 21 سجل 155.63 دينار تونسي.

عيار 18 سحل 133.38 دينار تونسي.

أسعار الذهب اليوم في سلطنة عمان

سجل الذهب عيار 24 سعر 21.73 ريال عماني

سجل الذهب عيار 21 سعر 19.01 ريال عماني.

سجل الذهب عيار 18 سعر 16.30 ريال عماني.





أسعار الذهب في السعودية اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية: 210.63 ريال، ما يعادل (56.17 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية: 193.08 ريال، ما يعادل (51.49 دولار).

في حين جاء سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية: 184.30 ريال، ما يعادل (49.15 دولار).

وسعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية 157.97 ريال، ما يعادل (42.13 دولار).

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية 122.87 ريالًا، ما يعادل (32.76 دولار).



أسعار أوقية الذهب في السعودية اليوم



بينما جاء سعر أوقية الذهب، اليوم الأحد، في السعودية بالريال مقابل الدولار الأمريكى، كالآتى:

وجاء سعر أوقية الذهب في السعودية للبيع 6551 ريالًا، ما يعادل (1747 دولارًا).

وبلغ سعر أوقية الذهب في السعودية للشراء: 6555 ريالًا، ما يعادل (1748 دولارًا).

وسجل سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 21: 1769 ريالا، ما يعادل (471 دولارًا).

وبلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 22: 1853 ريالًا، ما يعادل (494 دولارًا).

ووصل سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 24: 2022 ريالًا، ما يعادل (539 دولارًا).