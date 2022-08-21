كيف تحصل على أسماء المرشحين للوظائف التعليمية عبر نظام جدارة؟

كشفت وزارة التعليم عن خطوات الحصول على أسماء المرشحين للوظائف التعليمية عبر منصة مسار، من خلال اتباع الخطوات التالية:

نقوم بتسجيل الدخول إلى نظام جدارة.

نقوم بتعبئة البيانات الخاصة بالتقديم على الوظائف التعليمية.

نقوم بالنقر على دخول.

نختار خانة استعلام نتائج الوظائف التعليمية.

وبعدها تظهر نتائج أسماء المرشحين للوظائف التعليمية.

قامت وزارة التعليم، بوضع متطلبات للتقديم على الوظائف التعليمية، وفقا للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، رتبة معلم ممارس بنظام التعاقد على وظائف الجنسين، حيث تم التقديم في الفترة الممتدة من 02 محرم 1444 هـ إلى 09 محرم 1444 هـ، وفق المتطلبات التالية:

أن يكون المتقدم حاصلا على الشهادة الجامعية في مجال التخصص.

معادلة الشهادة، في حال حصول المتقدم على الشهادة من خارج المملكة.

أن يكون المتقدم ممن تنطبق عليه شروط الوظيفة.

تحقق المعايير المهنية والشروط المطلوبة لمزاولة مهنة التعليم.

وقد أتاحت وزارة التعليم للمملكة العربية السعودية نتائج الوظائف التعليمية 1444 هـ، عبر نظام جدارة للمرشحين مبدئيا لشغل 11547 وظيفة.

ويستطيع المتقدمون الاستعلام عن النتيجة عبر حساباتهم في نظام جدارة في منصة مسار الإلكترونية، ويأتي هذا تمهيدا لاختيار المرشحين بعد استيفاء متطلبات ومسوغات اجتياز الاشتراطات اللازمة لشغل الوظائف المتاحة، خلال المدة: “16 محرم 1444 هـ و27 محرم 1444 هـ.

سنتعرف معكم في هذا المقال على رابط نتائج وظائف التعليم، وخطوات الحصول على أسماء المرشحين عبر منصة: جداره “eservices.masar.sa”، وماهي أبعاد المقابلات الشخصية للترشيح النهائي.

رابط نتائج الوظائف التعليمية 1444 عبر نظام جدارة

كشفت وزارة التعليم عن أسماء المرشحين للوظائف التعليمية، ودعت إلى استكمال مسوغات واشتراطات شغل الوظائف الشاغرة، وفق الإجراءات المعتمدة لدى وزارة التعليم، حيث يمر المترشحون في رحلتهم التوظيفية عبر المراحل التالية:

مرحلة المتقدم على الوظيفة

الترشيح للوظائف التعليمية.

ظهور نتائج الترشيح المبدئي لشغل الوظائف التعليمية.

استكمال مسوغات واشتراطات الوظيفة الشاغرة، وفق الإجراءات المعتمدة لدى إدارات التعليم.

وبعد الاجتياز، يتم الإشعار بالترشيح النهائي، لإنهاء إجراءات شغل الوظائف.

المقابلات بعد نتائج قبول الوظائف التعليمية

لاجتياز المقابلات الشخصية، بعد القبول في الوظائف التعليمية، ينبغي على المترشحين الالتزام ببعض الإرشادات، تتمثل أهم هذه الإرشادات فيما يلي:

السمات الشخصية: حسن المظهر، واللياقة والتلطف في المعاملة، وعدم الانفعال والثقة في النفس.

الاتجاهات والقيم: الالتزام بقيم التسامح والاعتدال.

مهارات الاتصال والإقناع: الموضوعية، وقوة الأدلة، واحترام رأي الغير.

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