ارتفاع واردات مصر من الحديد والصلب التركي والهندي بنسبة 376 %



قفزت قيمة واردات مصر من الحديد والصلب- فولاذ من تركيا والهند لتصل إلى 648.81 مليون دولار خلال الفترة من “يناير- مايو 2022” في مقابل 136.39 مليون دولار خلال الـ 5 أشهر الأولى من 2021، بنمو 375.7%، لتستحوذ على 1.6% من إجمالي الواردات المصرية خلال تلك الفترة.

وحققت واردات مصر من الحديد والصلب- فولاذ من البلدين نموًا بنسبة 126.8% خلال مايو لتسجل 79.499 مليون دولار في مقابل 35.049 مليون دولار، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتي حصل أموال الغد على نسخة منها.



وأصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، في 14 نوفمبر الماضي قرارين وزاريين بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و168 لسنة 2021، الخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، ويبدأ العمل بهذين القرارين اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشرهما بالوقائع المصرية.

وكان عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق، أصدر قرارًا في أكتوبر 2019، بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات بواقع 25% على حديد التسليح و16% على البيليت.



وارتفعت قيمة واردات مصر من الحديد والصلب- فولاذ ومصنوعات من الحديد من تركيا لتبلغ 442.164 مليون دولار خلال أول 5 أشهر من العام الجاري في مقابل 179.417 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 بزيادة 146.4%، لتستحوذ على 24.4% من إجمالي واردات مصر من تركيا.

ونمت قيمة واردات مصر من الحديد والصلب- فولاذ من تركيا لتسجل 311.781 مليون دولار في مقابل 97.499 مليون دولار بزيادة 221.1%، وكذلك خلال مايو بنسبة 12.6% لتبلغ 31.371 مليون دولار في مقابل 27.871 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2021،

ويستحوذ الحديد والصلب- فولاذ على نحو 17.2% من إجمالي واردات مصر من تركيا خلال الفترة من “يناير- مايو 2022” البالغة 1.811 مليار دولار، بينما يستحوذ على 0.77% من إجمالي الواردات المصرية.

وبلغت قيمة واردات مصر من مصنوعات من الحديد والصلب- فولاذ من تركيا نحو 130.383مليون دولار في مقابل 82.325 مليون دولار بنمو 58.4%، وكذلك نحو 28.831 مليون دولار خلال مايو في مقابل 17.598 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2021 بنمو 63.8%.



وزادت قيمة فاتورة استيراد مصر من الحديد والصلب- فولاذ من الهند لنحو 337.029 مليون دولار خلال الـ 5 أشهر الأولى من 2022 في مقابل 39.298 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، بنسبة زيادة 757.6%.

ويمثل الحديد والصلب- فولاذ نحو 18.5% من إجمالي واردات مصر من الهند المقدرة بنحو 1.821 مليار دولار، وكذلك على 0.8% من إجمالي الواردات المصرية.

وسجلت واردات مصر من الحديد والصلب- فولاذ من الهند قفزة كبيرة خلال مايو الماضي لتبلغ 48.128 مليون دولار في مقابل 7.178 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، بنمو 570.5%.

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