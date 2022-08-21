ماس كهربائى بأحد البنوك بوسط البلد والإطفاء تتكمن من احتواءه

الاقتصاد
بوابة الفجر

تسبب ماس كهربائى بأحد البنوك بوسط البلد في انقطاع التيار الكهربائي، وانتقل رجال الإطفاء في أقل من 3 دقائق وتمكنوا من السيطرة على الموقف.

وكانت غرفة عمليات عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الخدمات التأمين بوسط البلد بتصاعد الأدخنة بسبب ماس كهربائى داخل أحد البنوك وعلى الفور انتقل رجال الشرطة والحماية المدنية إلى مكان البلاغ.

وتم قطع الكهرباء وإخلاء العقار بداخله البنك من المترددين وتم السيطرة دون خسائر بشرية.

كما انتقل رجال الإسعاف إلى مكان البلاغ. 

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