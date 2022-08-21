مؤشرات البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم

الاقتصاد
بوابة الفجر

 


واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات متوسطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.7% ليصل إلى مستوى 10265 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.76% ليصل إلى مستوى 1907 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.56% ليصل إلى مستوى 12669 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.02% ليصل إلى مستوى 4164 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.58% ليصل إلى مستوى 2193 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.7% ليصل إلى مستوى 3146 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.61% ليصل إلى مستوى 3782 نقطة.

و أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية.


أعلنت شركات إيديتا للصناعات الغذائية، ابن سينا فارما، الكابلات الكهربائية المصرية، شراء الأولى 161.3 ألف سهم خزينة بنسبة 0.02% من رأسمال الشركة خلال جلسة يوم الخميس الماضي، وشراء الثانية 500 ألف سهم خزينة، وشراء الثالثة 998.955 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.40% من أسهم رأس المال.


 

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