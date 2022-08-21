التموين توقع غدًا عقود إنشاء مناطق تجارية جديدة بـ 3 محافظات



توقع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة صباح غدا الإثنين، عقود إنشاء مناطق تجارية ولوجيستية جديدة، تتضمن مشروعات وأنشطة تجارية متنوعة داخل ثلاث محافظات هي “الدقهلية، والسويس، وكفر الشيخ”.

ويأتي ذلك بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وتتضمن المناطق اللوجستية مشروعات وأنشطة تجارية متنوعة.



ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر والتوسع في انشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة، وبحضور الوزراء محافظي المناطق ذات الشأن.

مناقصة لشراء الزيت

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تعاقد الهيئة العامة للسلع التموينية، مساء اليوم (الثلاثاء) على كمية 47 ألف طن زيت صويا خام صب من إنتاج محلي بالجنيه المصري، وذلك لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأكدت التموين، في بيان، اليوم، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الإستراتيجي من السلع الغذائية لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

زجاجات زيت

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، زيادة عدد السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين، ابتداءًا من أول سبتمبر المقبل، بواقع 5 سلع، يحق للمواطن الحصول عليها ضمن المستحق من الدعم.

وطبقًا للقرار الصادر بهذا الشأن، والتي حصلت “الفجر”، على نسخة منه، نرصد لكم السلع الخمس الجديدة ضمن القرار الوزاري الصادر مساء اليوم:

مسلى نباتي (سمنة)

دقيق معبأ

طحينة بيضاء

تونه

مربى



وأوضحت التموين، أنه بعد إضافة الباقة الجديدة من هذه المنتجات، فإن عدد السلع التموينية يصل إلى 30 سلعة على قائمة مقررات المدعوم صرفه على بطاقات التموين.

وأوضحت التموين، أنه بعد إضافة الباقة الجديدة من هذه المنتجات، فإن عدد السلع التموينية يصل إلى 30 سلعة على قائمة مقررات المدعوم صرفه على بطاقات التموين.

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر اغسطس 2022



سكر معبأ 1 كيلو بسعر 10.5 للكيلو

زيت خليط 800 مللي بسعر 23 جنيها

أرز معبأ 1 كيلو بسعر 10 جنيهات

مكرونة 800 جرام بسعر 10.5 جنيه

مكرونة 400 جرام بسعر 5.25 جنيه

عدس مجروش 500 جرام بسعر 11جنيها

فول معبأ 500 جرام بسعر 7.50 جنيه

مسلی صناعی 800 جرام بسعر 24 جنيها

شای ناعم 40 جرام بسعر 3.5 جنيهات

صلصة 300 جرام بسعر 4.75 جنيه

جبنة تتراباك 250 جرام بسعر 7 جنيهات

جبنة تتراباك 500 جرام بسعر 13 جنيها

لبن جاف 125 جرام بسعر 20 جنيها

خل 5% 900 مللی بسعر 4.25 قرش

كیس ملح طعام 300 جرام جنيه واحد

بار حلاوه طحينية ساده 40 جرام 2 جنيه

بسكويت يويوز سادة جنيه واحد

بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2 جنيه

بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات

بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات

مسحوق اتوماتيك 800 جرام بسعر 17.50 جنيها

مسحوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 10.50 جنيها

صابون غسيل 125 جرام بسعر 2.25 جنيه

صابون تواليت 125جرام بسعر 5.5 جنيه

كیس سايل غسيل أو اني 80 جرام بسعر 2 جنيه.



وأكدت وزارة التموين أن مخازن شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة يوجد بها احتياطي استراتيجي ‏من السلع يصل إلى نحو 3 أشهر.

وأوضحت الوزارة أنه يتم استعاضة السلع التي ‏تم صرفها لمنافذ التوزيع من المخازن الإستراتيجية الكبري يومياَ ‏‏.‏

بطاقة تموين

التموين تقرر زيادة الدعم أول الشهر المقبل



أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا لضبط قواعد صرف السلع التموينية على بطاقة الدعم وعمليات صرف السلع للمواطنين بعد الزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للأسر الأولى بالرعاية.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة، بأنه سيتم صرف زجاجه زيت 800 جرام لكل فرد على بطاقة الدعم وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة، وصرف 2 كجم سكر لكل فرد على بطاقة الدعم وبحد أقصى 8 كجم سكر للبطاقة الواحدة، وصرف 1 كجم أرز للبطاقة التى يقل عدد أفرادها عن أربعة و2 كجم للبطاقة التى يصل عدد أفرادها إلى 4 افراد فأكثر، كما شمل التوجيه صرف عبوة مكرونه 800 جرام للبطاقة التى يقل عدد أفرادها عن 4 وصرف 2 عبوة 800 جرام مكرونه للبطاقة التى يصل عدد أفرادها إلى 4 افراد فأكثر.