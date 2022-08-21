تشافي يكتب نهاية نجم برشلونة

الفجر الرياضي
برشلونة
برشلونة

يواجه نادي برشلونة نظيره ريال سوسيداد مساء اليوم الأحد في قمة الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني.

 

تشافي يكتب نهاية نجم برشلونة

 

وشهدت قائمة برشلونة لمواجهة ريال سوسييداد اليوم الأحد في "الليجا" غياب كل من المدافع جول كونديه، نظرًا لعدم قيده بعد، والظهير الأيمن سرجينيو ديست لأسباب فنية.

 

غيابات برشلونة أمام ريال سوسيداد


وينضم اللاعبان الفرنسي والأمريكي إلى الغائبين عن "البرسا" مارتن بريثوايت وصامويل أومتيتي بعد خروجهما تمامًا من حسابات المدرب تشافي هرنانديز، إضافة إلى سرجيو بوسكيتس الذي يقضي عقوبة الإيقاف.

 

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خطوة وحيدة تقرب نجم برشلونة من الدوري الإيطالي

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أما المهاجمان بيير إيمريك أوباميانج وممفيس ديباي، المحتمل رحيلهما خلال الأيام المقبلة عن برشلونة، فقد دخلا ضمن المجموعة التي تسافر إلى سان سباستيان.


ويعتمد تسجيل كونديه على تمكن برشلونة خلال الأيام المقبلة من خفض قيمة الرواتب بالنسبة للاعبي الفريق الأول وفقًا لشروط اللعب المالي النظيف المحددة من قبل رابطة الدوري الإسباني.


وجاءت قائمة "البلوجرانا" مكونة من 23 لاعبًا هم تير شتيغن وبيكيه واراوخو وديمبلي وبيدري وليفاندوفسكي وأنسو فاتي وفيران توريس وممفيس ديباي وكريستينسن وبيانيتش وأوباميانغ وجوردي ألبا وكيسي وسيرجي روبرتو وفرينكي دي يونغ ورافينيا وإريك غارسيا وإينياكي بينيا وبالدي وجابي وبابلو توري وأرناو تيناس. 
 

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