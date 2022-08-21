"حماية المستهلك" يستقبل 150 ألف شكوى خلال 8 شهور

كشف أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك عن استقبال 150 ألف شكوى منذ بداية العام الجاري حتى الآن، بنسبة حل وصلت إلى 92 %.



وأشار في تصريحات صحفية إلى أنه تم تخفيض متوسط زمن حل الشكاوي إلى 10 أيام، بجانب تخفيض مستوى زمن حل شكاوي السلع المعمرة إلى 3 أيام، وتخفيض زمن الانتظار من 25 دقيقة إلى 5 دقائق.



يقوم جهاز حماية المستهلك باستخدام عددًا من المتطوعين من الجهاز تحت مسمى «العميل الخفي»، يقومون بالذهاب للوكلاء لحجز وشراء السيارات منهم والتأكد من بيعها دون إضافة أي زيادات مالية عليها.



وأكد حسام الدين أن هولاء الأفراد يقومون بإبلاغ الجهاز بما يدور بينهم وبين الوكلاء خلال عملية حجز أو شراء السيارة، لافتا إلى أنه في حالة وجود ارتفاع في السعر يتم إحالته لنيابة الشئون المالية والتجارية بتهمة السلوك الخادع وعدم الالتزام بقرار جهاز حماية المستهلك.



وطالبت نيابة الشؤون المالية والتجارية قائمة من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وجهاز حماية المستهلك، بأعداد السيارات التي دخلت السوق المصرية خلال الفترة الماضية لكل وكيل على حده.



ومنح جهاز حماية المستهلك مهلة للوكلاء بتسليم جميع السيارات المحجوزة للعملاء قبل تاريخ 12-4-2022.



وخاطب الوكلاء جهاز حماية المستهلك بشأن أسباب تأخر التسليم للحاجزين، مؤكدا أنه في حالة عدم وجود أسباب حقيقية منعت الوكيل من التسليم يتم تحرير محضر له وإحالته للنيابة لعدم التزامهم بقرارات جهاز حماية المستهلك.



وطالب جهاز حماية المستهلك الوكلاء بسرعة تسليم السيارات للعملاء الذين سددوا جميع المبالغ المستحقة عن عمليات البيع ؛ وذلك لتفادي الغرامات والعقوبات التي ينص عليها القانون واللوائح الخاصة بسياسات البيع.