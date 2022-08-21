مشاهدة مباراة تشيلسي وليدز يونايتد بث مباشر leeds united vs chelsea اليوم 20-08-2022 بالدوري

يلا شوت الجديد تشيلسي مباشر مشاهدة مباراة تشيلسي وليدز يونايتد اليوم يخرج نادي تشيلسي بكل قوته إلى ملعب إيلاند رود لمواجهة نادي ليدز يونايتد اليوم في إطار منافسات الأسبوع الثالث من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز حيث تقرر أن يبدأ في الساعة الثالثة عصرًا حسب توقيت القاهرة ما يكون في الساعة الرابعة مساء حسب توقيت مكة المكرمة في ظل صراع فني بين توماس توخيل المدير الفني للبلوز الذي يرغب في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في هذا الموسم رغم قوة وشراسة وسخونة الصراع مع ليفربول ومانشستر سيتي وتوتنهام وأرسنال في هذا الموسم ولذلك يخطط للعودة بالثلاث نقاط التي ستكون غالية لزملاء ميندي حارس مرمى السنغال والبلوز ترقبا لما يحدث في مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد اليوم عقب هذه القمة.





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رابط مشاهدة مباراة تشيلسي وليدز يونايتد اليوم وبدأ تشيلسي الموسم بفوز مثير على إيفرتون بهدف نظيف ثم تعثر في فخ توتنهام بنتيجة التعادل 2-2 وهو اللقاء الذي شهد الصراع الشرس بين توماس توخيل وأنطونيو كونتي مدرب السبيرز خلال أحداث اللقاء وبعدها في ظل حالة العداء الشديدة بينهما مما تسبب في طرد توخيل وإيقافه عن هذا اللقاء ولذلك فإن الفريق سيكون في حالة هجومية من أجل تسجيل هدف مبكر في مرمى ليدز يونايتد.





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يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة تشيلسي مباشر ويعتمد تشكيل تشيلسي ضد ليدز يونايتد على رحيم سيترلينج وكاي هافيرتز وماسون مونت في خط الهجوم بعدما عاد البلوز إلى طريقة 4-3-3 وتخلى توماس توخيل عن 3-4-3 التي لعب بها في الموسم الماضي حيث يعتمد على ريس جيمس وكاليدو كوليبالي وتياجو سيلفا وكوكوريلا في خط الدفاع ونجولو كانتي وجورجينيو وشلوب في خط الوسط خلف ماسون مونت وهافيرتز ورحيم ستيرلينج الوافد الجديد للفريق من مانشستر سيتي الإنجليزي.





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أما ليدز يونايتد مع المدرب جيسي مارش فبدأ الموسم بالفوز 2-1 على وولفرهامبتون ثم التعادل 2-2 مع ساوثهامبتون لذلك يبحث عن تحقيق الفوز الثاني له اليوم خاصة أن اللقاء يقام على أرضه وبين جماهيره ويجب أن يبحث فيه عن الفوز بأي طريقة في وجود نجومه مورينو وبامفورد في خط الهجوم بينما يجلس جرين وود على دكة البدلاء باستمرار حتى يكون إحدى الأوراق الرابحة في الشوط الثاني.





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